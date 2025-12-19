El Córdoba CF perfila sus vacaciones de Navidad tras el cierre del año ante el Mirandés en Mendizorroza

Con el calendario apurando sus últimas hojas, el Córdoba CF ya tiene definido el guion que seguirá una vez eche el telón de 2025. O lo que es lo mismo: sus vacaciones navideñas. Antes, eso sí, queda la última estación competitiva del año, este domingo frente al Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas), una cita que servirá de broche al ejercicio y que, al mismo tiempo, marcará el punto de partida de un paréntesis invernal corto y controlado. Tras ese compromiso, el bloque que dirige Iván Ania activará una semana de descanso antes de volver a engancharse a la rutina, con la mirada puesta en la matinal del 29 de diciembre como fecha inicial para el regreso al trabajo, aunque sujeta a posibles ajustes en función de lo que ocurra ante los jabatos.

De un modo u otro, el plan inicial marca que la expedición regrese a Córdoba el mismo domingo 21 de diciembre, nada más concluir el choque, dando así inicio a un periodo de descanso que se extenderá de lunes a lunes. A partir de ahí, el siguiente ciclo de trabajo -que servirá como puente entre el cierre de 2025 y el arranque de 2026- contempla incluir algunas adaptaciones horarias. Sin ir más lejos, las sesiones previstas para los días 31 de diciembre y 1 de enero podrían desarrollarse en franjas distintas a las habituales, precisamente para acompasarse al ritmo de las festividades.

Al igual que en temporadas anteriores, el club también prevé abrir una sesión de entrenamiento al público durante los primeros días de enero. Una iniciativa ya asentada en el calendario blanquiverde y que habitualmente ha permitido a los más pequeños acercarse a sus referentes, coincidiendo con el tramo final de las vacaciones escolares y con el último impulso previo al retorno de la competición.

Xavi Sintes conduce el esférico en una sesión de trabajo del Córdoba CF. / Manuel Murillo

El plan de viaje

En lo estrictamente logístico, el Córdoba CF afrontará su último desplazamiento del año con un trayecto cercano a los 600 kilómetros hasta Vitoria. La fórmula elegida pasa por un primer desplazamiento en AVE hasta Madrid, justo después del almuerzo programado para plantilla y cuerpo técnico este sábado en El Arcángel, para posteriormente completar el recorrido hasta territorio babazorro en autobús. Una vez finalizado el encuentro ante el Mirandés, la expedición pondrá rumbo de vuelta a Córdoba por carretera, de nuevo en autobús, cerrando así el círculo de un año intenso y abriendo, de forma inmediata, el paréntesis navideño antes de volver a encarar el siguiente tramo del curso.