Toni Tamarit, defensa del Mirandés: "Tenemos que salir a comernos al Córdoba CF"

El Mirandés afronta como una auténtica final el compromiso frente al Córdoba CF. En el seno de la entidad existe plena conciencia de que este encuentro puede resultar decisivo para mantenerse en la pelea por la permanencia y recortar distancias con la zona de salvación. Un tropiezo en la última jornada de 2025 podría dejar al equipo en una situación muy comprometida. Tras la sesión matinal de entrenamiento de este jueves, Tamarit compareció ante los medios y subrayó que «en el vestuario estamos muy unidos, como estamos todas las semanas; sabemos de la importancia que tiene este partido».

El futbolista rojillo insistió, no obstante, en la necesidad de encarar el choque sin ansiedad, «con normalidad, como cualquier otra semana, llevamos días muy buenos de trabajo y estamos seguros de que lo vamos a sacar adelante». Pese a ello, reconoce que el equipo todavía debe ajustar ciertos detalles para lograr una mayor constancia en su rendimiento. El buen tramo inicial ofrecido en Castellón, limitado a algo más de media hora, no fue suficiente. Cuestionado sobre ese déficit, Tamarit fue claro.

Continuidad

«Somos conscientes de que nos está costando dar ese buen nivel durante los noventa minutos y trabajamos en ello. A ver si esa continuidad la tenemos ya, ojalá que este fin de semana porque estamos todos muy concienciados de ello», aseguró Tamarit.

Toni Tamarit, en su etapa en el Villarreal B. / toni.tamarit

El jugador asume que, en un contexto delicado, la responsabilidad es colectiva e individual. «Cada uno debe pensar en qué puede mejorar para ayudar al equipo. Personalmente, intento entrenar al cien por cien, hacer caso a lo que me dicen mis compañeros y mi cuerpo técnico, siempre mejorando respecto al anterior partido. Hay que hacer autocrítica». En esa línea, consideró que el equipo progresa semana a semana y confía en que «cada semana estamos más cerca de obtener mejores resultados y para que esa primera parte en Castellón se pueda plasmar en los 90 minutos contra el Córdoba CF».

Desde el banquillo también se han marcado prioridades claras para este encuentro. «Nos hacen hincapié estos días en recuperar balones porque hicimos una muy buena presión al Castellón y lo que nos faltó es no precipitarnos en esos primeros pases de seguridad para seguir hacia delante. Nos inciden en eso y en tener el foco en Córdoba para que no nos vuelva a pasar». Aspectos que, a su juicio, serán determinantes ante el conjunto blanquiverde.

El mensaje es inequívoco: «Tenemos que salir todos a 'morder', competir mucho y estar concentrados los 90 minutos. Somos un equipo que si estamos concentrados todo el encuentro podemos hacerlo muy bien ante cualquier rival. Es la clave y dar al partido la importancia que tiene para salir a comernos al Córdoba CF».

Tamarit llegó a Miranda cedido por el Villarreal con la etiqueta de extremo, un perfil más ofensivo que defensivo. Sin embargo, las lesiones de Novoa han obligado a una reubicación constante en el lateral derecho, un rol al que ha tenido que adaptarse con el paso de las jornadas.

Confianza en sí mismo

«Alfredo Merino me dio una oportunidad enorme cuando vine aquí al Mirandés. Aunque jugaba más de extremo en el Villarreal, me ha tocado tener este rol (lateral) aquí. Estoy encantadísimo y sí que es verdad que en las primeras semanas me costó adaptarme, pero creo que poco a poco me encuentro más cómodo, ya no siento que soy un extremo reconvertido a lateral, sino que soy un lateral derecho de Segunda División, tengo confianza plena en mí mismo», aseveró Tamarit.

En paralelo, el club trabaja con la idea de que este sea el último partido como local en Mendizorroza, aunque todavía no hay confirmación oficial. Exceptuando a Postigo y Juan Gutiérrez, la plantilla apenas ha tenido la oportunidad de ejercer como anfitriona en Anduva. Aun así, Tamarit destaca el valor emocional del estadio: «Sabemos que aquí hay una energía distinta. Jugar en Miranda y en tu ciudad es muy importante. Sabemos que es un estadio que nos apoya mucho y somos muy conscientes del sobresfuerzo que hace toda la gente que trabaja para que esté listo lo antes posible, pero nuestro foco está en el partido del Córdoba CF para hacerlo lo mejor posible. Pero sí, nos encantaría a nosotros y a la ciudad volver cuanto antes a Anduva».