Los rivales del Córdoba CF en la Liga Hypermotion comienzan a reforzarse en el mercado

El Córdoba CF disfruta de una atípica jornada de descanso, este jueves, y el viernes rematará la preparación del último encuentro del 2025, que le enfrentará en Mendizorroza al Mirandés.

Benedetti, a Las Palmas

El conjunto blanquiverde cerrará el año, más allá del resultado en el campo vitoriano, con una racha ciertamente preocupante, ya que no ha logrado el triunfo en las seis últimas jornadas, por lo que se contempla el duelo del domingo como la oportunidad de tomar un respiro en la clasificación, ya que la zona de descenso se ha puesto a tiro de partido, sólo tres puntos de distancia.

El colombiano Benedetti, nuevo jugador de la UD Las Palmas. / LA PROVINCIA

Más allá de lo que pueda hacer el equipo que dirige Iván Ania en Mendizorroza, la afición ya mira al mercado invernal, en el que varios adversarios del Córdoba CF se están moviendo, y con agilidad. Por un lado, la UD Las Palmas ha realizado ya sus primeros fichajes de enero y se muestra como el club que más y sonoras incorporaciones está realizando. Este jueves presento al colombiano Nicolás Benedetti (25/04/1997, Santiago de Cali), que firmó por lo que resta de campaña y cuatro más como jugador amarillo. «Jugador ofensivo versátil, capaz de actuar en las tres posiciones de ataque, aunque su mejor rendimiento llega como segunda punta o mediapunta», según informó el propio club canario, Benedetti destaca por su calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área y es internacional absoluto con la selección colombiana, con la que ya ha disputado encuentros oficiales. Ademas de renovar al defensa Enrique Clemente, la UD Las Palmas adquirió el derecho de compra sobre Sergio Barcia, jugador cedido por el Legia en el club amarillo y, por si fuera poco, tambien anda detras de Antonio Roca, futbolista del RCD Espanyol y que es bien conocido por el técnico amarillo, Luis Garcia.

Brian Oliván, al Sporting

Por otra parte, el Sporting de Gijón anunció este jueves la incorporación del lateral zurdo Brian Oliván hasta el final de la presente campaña con opción a una más.

Brian Oliván deja el Espanyol para fichar por el Sporting de Gijón. / Sport

Brian Oliván (Barcelona, 01-04-1994) se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y ha desarrollado su carrera en diversos clubs, como el Sporting de Braga o el CSKA de Sofía, el Cádiz CF, el Girona FC, el RCD Mallorca o el RCD Espanyol.

En el comunidado del Sporting de Gijón se reseña que «Oliván ha disputado 75 partidos en la máxima competición española, en la que anotó 2 goles y dio 9 asistencias; 137 encuentros en LaLiga Hypermotion, con 8 asistencias; y 20 encuentros en la Copa de SM el Rey».

Por lo tanto, los rivales del Córdoba CF ya se mueven, y con agilidad, en el mercado invernal, un mercado en el que la actividad del club blanquiverde no apunta a que sea excesivamente extensa, en principio.