El Córdoba CF y la teórica evolución: tres oportunidades para mejorar la primera vuelta de la 2024-25

El Córdoba CF cierra el 2025, este domingo, en Mendizorroza, en donde le espera un Mirandés que ha experimentado una ligera mejoría desde la llegada del que fuera jugador blanquiverde Galván al banquillo. En el conjunto jabato se ha planteado el encuentro contra el Córdoba CF como una final, prácticamente, ya que pese a la mejoría en la línea competitiva del equipo, demostrada en Castalia en la pasada jornada, el conjunto rojillo regresó a Miranda de Ebro de vacío. Eso sí, ante el equipo más en forma de la Liga, el Castellón, consiguió mantener apretado el marcador, 2-1, hasta el tiempo de descuento.

Para los jabatos, una final

Pero el Mirandés necesita resultados ya y se ha fijado el encuentro contra el Córdoba CF como vital para que la distancia con la permanencia, cuatro puntos, no sólo no aumente, sino que se reduzca de cara al 2026. Por su parte, el Córdoba CF también se plantea el encuentro en Mendizorroza como un duelo vital para el futuro inmediato en la competición para los de Iván Ania. De hecho, la victoria se antoja fundamental por varias razones.

Jugadores jabatos celebran uno de los cuatro goles del Mirandés al Albacete en el Carlos Belmonte, hace más de un mes. / LALIGA

Una de ellas es la de romper la racha de seis jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Al Córdoba CF se le está olvidando la sensación que se experimenta cuando se logran los tres puntos de una tacada. En caso de no conseguir el triunfo en Mendizorroza, el próximo domingo, inaugurará el 2026, en El Arcángel ante el Burgos, con un déficit de dos meses sin conocer el triunfo. Otra razón es la del propio juego.

Más inversión, menos fútbol y puntos

Este Córdoba CF no ha mostrado el fútbol que sí llegó a mostrar el año del ascenso, principalmente, o durante algunas jornadas, la pasada temporada. Ese fútbol ha quedado ya en la hemeroteca y el aficionado de El Arcángel recuerda de lo que es capaz de generar su equipo, pero también tiene claro que hace muchos meses que no lo ve. Finalmente, hay otro motivo para que el triunfo del Córdoba CF en Mendizorroza, este domingo, suponga un punto de inflexión. No es otro que el propio objetivo de la entidad blanquiverde. Con una inversión superior en al menos un 31% con respecto a la de la pasada temporada, las sensaciones –como se ha explicado- son peores que hace un año y los números son demasiado parecidos.

Iván Ania, a la derecha, junto a César Negredo en un entrenamiento de esta semana. / Manuel Murillo

Hay que recordar que la primera vuelta de la 2024-25 finalizó con el Córdoba CF situado en el puesto 14 de la tabla clasificatoria, con ocho puntos menos que la zona de ‘play off’ y con seis más que el descenso. Aquel Córdoba CF que se estrenaba en Segunda División después de cinco años de ausencia terminó la primera vuelta con 27 puntos tras lograr siete victorias, sumar seis empates y sufrir ocho derrotas, anotando 28 tantos y encajando 33, el segundo más goleado de la categoría. Hoy por hoy, el Córdoba CF suma 23 puntos y tiene nueve por delante para disputar, ante el Mirandés, este domingo en Mendizorroza, ante el Burgos en El Arcángel, en el primer encuentro del 2026, y en El Alcoraz. Repartiendo resultados en los tres compromisos, el Córdoba CF se quedaría en 27 puntos, exactamente los mismos que la pasada temporada, pese a disponer de una plantilla más amplia y una mayor inversión. Si hiciera pleno se plantaría en los 32 puntos, cinco más que la pasada campaña, mientras que si lograra dos triunfos se iría hasta los 29, dos más que en el 2025. Sin embargo, si mantiene la racha actual de no conseguir sumar de tres en tres, el conjunto blanquiverde terminaría la primera vuelta incluso con menos puntos que hace un año, algo que sería notablemente llamativo y suficiente como para que la preocupación fuera en aumento, si cabe.

Por lo tanto, este domingo se inicia el esprint final del Córdoba CF en una primera vuelta en la que debe dejar no sólo mejores sensaciones que en los últimos meses, sino también mejores números que hace un año.