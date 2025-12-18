Hace 24 años Samuel Eto’o marcó contra el Córdoba CF, ahora su hijo podría jugar el domingo en Mendizorroza

El Córdoba CF cerrará este domingo en Mendizorroza el año 2025, competitivamente hablando, visitando a un Mirandés que contempla el duelo como una final. La llegada de Jesús Galván, técnico hasta ese momento del Sevilla Atlético y que reemplazaba la apuesta fallida por Fran Justo, ha supuesto una leve reaccion jabata, pero insuficiente. Los cuatro puntos de los 15 en disputa con el nuevo técnico, que fuera jugador del Córdoba CF, brevemente, en los 90, no lograron sacar al Mirandés del pozo de los puestos de descenso a Primera RFEF. Pero la victoria ante la Real Sociedad B (1-0), el empate en el Gran Canaria (0-0) y la derrota en Castalia (3-1) transmitiendo buena imagen han dado esperanzas a los seguidores mirandeses de que es posible la resurrección… Siempre y cuando se sumen los tres puntos, este domingo ante el Córdoba CF.

Eto'o anota 30 goles en Tercera RFEF

Para ello, Galván ha movido el banquillo jabato desde su llegada y ha realizado cambios. Pero estos no han afectado positivamente a algunos de sus jugadores. Uno de ellos es Etienne Eto’o, que llegó a Anduva este verano cedido por el Rayo Vallecano despues de ascender a Segunda RFEF con el filial de la franja, con el que anotó 30 goles la pasada campaña. Curiosamente, pese a que ha dispuesto de tan sólo 103 minutos en lo que se lleva de Liga, el Barcelona Atlétic se ha puesto en contacto con sus representantes para auscular la posibilidad de incorporarlo en este mercado invernal.

Etienne Eto'o, durante su debut en Primera, ante el Villarreal. / EP

Etienne Eto’o apenas tuvo minutos en las cuatro jornadas últimas de Fran Justo al frente del banquillo del Mirandés. Los siete goles de Carlos Fernández parecen cerrarle el paso, pese a que sus casi 1,90 y su buen desempeño en Tercera RFEF para el ascenso del filial rayista parecían lograrle, en principio, más oportunidades de las disfrutadas hasta ahora. No en vano, el delantero hispano-camerunés llegó a debutar la pasada temporada en Primera División, disfrutando de minutos frente al Villarreal y ante la Real Sociedad, ambos en Vallecas.

24 años del gol del padre

Pese a todo, no sería extraño que Etienne Eto’o tuviera minutos el próximo domingo, en Mendizorroza, frente al Córdoba CF.

Etienne Eto'o, en un encuentro de esta temporada con el Mirandés. / LaLiga

Precisamente, este viernes se cumplen 24 años del único enfrentamiento que tuvo el Córdoba CF con su padre, Samuel Eto’o, cuando militaba en el Mallorca. Fue en aquella eliminatoria de Copa de octavos de final en la que el conjunto blanquiverde, dirigido por Pepe Murcia, eliminó al conjunto bermellon (2-1 en El Arcángel, 1-1 en Son Moix). El gol en el encuentro de vuelta del equipo dirigido entonces por Sergio Kresic lo anotó, precisamente, Samuel Eto’o, pero no sirvió para nada y el Mallorca quedó eliminado. 24 años después de aquello, el hijo del hoy presidente de la Federacion Camerunesa de Fútbol se enfrentará al Córdoba CF. Y podría tener protagonismo.