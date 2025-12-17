La paradoja defensiva del Córdoba CF

El Córdoba CF cerrará el 2025 en Mendizorroza, estadio prestado por el Alavés al Mirandés en esta primera mitad de la Liga, ya que Anduva anda inmerso en una profunda reestructuración que ha obligado al equipo burgalés a iniciar la primera vuelta como local en el campo vitoriano, ya que se prevé que en enero el Mirandés pueda regresar, por fin, a su casa.

Cuatro de cinco, fuera

Mientras tanto, le tocará recibir al Córdoba CF en Vitoria. Un Córdoba CF que finalizará 2025 alineando en Mendizorroza una defensa que nada tiene que ver ni con la que inició la Liga ni con la que tenía programada Iván Ania cuando comenzó la competición, a buen seguro. De hecho, el propio entrenador ovetense comenzó por cambiar incluso el titular de la portería mediada la competición y despues del primer mes de Liga decidió que Íker Álvarez relevara a Carlos Marín bajo palos, por lo que el andorrano tomó las riendas en la jornada 6, en el duelo en El Arcángel ante el Racing de Santander y ya no ha vuelto al banquillo.

Íker Álvarez y Carlos Marín, en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Pero lo que le ha pasado en la defensa al Córdoba CF merece capítulo aparte, ya que sólo Carlos Isaac repetirá este domingo, en Mendizorroza, con respecto al encuentro inaugural de Liga, en el Enrique Castro ‘Quini’-El Molinón. Ya entonces se adivinaba que aquella defensa podía tener algún matiz en jornadas posteriores y, curiosamente, el único flanco que se adivinaba como modificable, es decir, el lateral derecho, es el único que aún permanece. En Gijón, Iván Ania alineó una zaga con Carlos Isaac e Ignasi Vilarrasa en los laterales, con una pareja de centrales conformada por Franck Fomeyem y Rubén Alves.

Albarrán tampoco se ve en la izquierda

Carlos Isaac, ya se sabe, se ha hecho fijo en el costado derecho, más por necesidades en otras zonas que por tener ganada la competencia con el otro lateral diestro natural del plantel, Carlos Albarrán. Pese a ello, el extremeño ya suma 1.341 minutos de Liga, ha competido en 16 de las 18 jornadas y ha sido titular en 15, aunque se encuentra al borde de la suspensión, al sumar cuatro cartulinas amarillas. Carlos Isaac será el único futbolista de la defensa del Córdoba CF que estuvo en el encuentro inaugural en Gijón y que estará, tambien en el último duelo del año, este domingo, en Mendizorroza.

Ignasi Vilarrasa, durante el encuentro entre el Córdoba CF y la Cultural Leonesa, en El Arcángel. / Manuel Murillo

En el otro costado debería estar Ignasi Vilarrasa, pero el catalán hace tiempo, mucho tiempo, que se cayó de las convocatorias y aún le resta un punto más de recuperación antes de estar a las órdenes de Iván Ania. El de Granollers aguantó hasta el puente del Pilar, cuando el Córdoba CF recibió en El Arcángel a la Cultural Leonesa (1-0), tras sumar nueve titularidades en las mismas primeras jornadas de Liga. De hecho, en seis de esos nueve encuentros completó los 90 minutos e incluso llegó a anotar un gol ante el Racing de Santander (2-2). Pero la pubalgia con la que llegó a Córdoba a finales de verano fue a más y le obligó a parar, por lo que Iván Ania tuvo que tirar por el plan B, el que ya aplicó ante la «caída en desgracia» de Calderón, la pasada temporada: Carlos Albarrán. El de Badalona inició la Liga en su puesto natural, primero relevando en Gijón a Carlos Isaac y, después, siendo titular en el lateral derecho en las tres siguientes jornadas: ante Las Palmas, en Valladolid y ante el Castellón. Después, tuvo que ausentarse de la ciudad por un grave contratiempo familiar y, cuando regresó, Vilarrasa ya estaba en la enfermería por su problema en el pubis. Por lo tanto, desde la jornada 10 hasta la actual, a Albarrán le ha tocado actuar de nuevo en el lateral zurdo. Y con no pocos problemas. El propio jugador ha reconocido que no se siente completamente cómodo en esa zona, pero que responde a la confianza puesta en él por Iván Ania, que pese a tener disponible a Alcedo desde hace semanas insiste con Albarrán en el costado izquierdo. Un Albarrán que ya ha sufrido una expulsión (en Málaga), aunque con polémica, y que suma tres amarillas.

Fomeyem, pronto

Tampoco estará en Mendizorroza Franck Fomeyem, que también estuvo en el encuentro inaugural en Gijón y, ya entonces, destacó en el eje de la defensa. El camerunés se convirtió en la revelación de la temporada. Llegaba procedente del Antequera y todos lo señalaban como un jugador de plantilla que podía ayudar a tapar huecos cuando las cosas se pusieran feas. Sin embargo, el africano tomó protagonismo desde el primer minuto y en muchos partidos de esta primera vuelta a punto de finalizar fue el mejor del Córdoba CF. Sin embargo, la lesión que se produjo en el encuentro contra el Deportivo de La Coruña, en El Arcángel, trastocó todos los planes. Aquel contratiempo estuvo a escasos milímetros de convertirse en una lesión grave, pero el central blanquiverde no pudo evitar un proceso relativamente largo de recuperación. Lo más probable es que Franck Fomeyem regrese a la alineación titular del Córdoba CF a lo largo del mes de enero, siempre y cuando se cumplan los plazos de recuperación del camerunés y que sus sensaciones confirmen los avances.

Franck Fomeyem despeja un balón en La Rosaleda, durante el encuentro entre el Málaga y el Córdoba CF. / Lof

Finalmente, otro que no estará el domingo en Mendizorroza será Rubén Alves. El hispanobrasileño tuvo que ser sustituido el pasado domingo en El Arcángel, durante el encuentro ante el Eibar, cuando restaban aún 13 minutos para el final del encuentro debido a un problema muscular, algo recurrente en él. Precisamente, en aquel encuentro inaugural en Gijón ya tuvo que ser sustituido en el descanso tras sentir unas molestias que derivaron en una ausencia de más de un mes en las convocatorias. Después de aquello fue titular en 10 de las 13 jornadas siguientes, tomando protagonismo paulatinamente, aunque sin llegar a marcar el nivel de sus inicios en el Córdoba CF, la pasada temporada. Tras 943 minutos, una roja (ante el Deportivo) y seis amarillas, Rubén Alves no estará con el Córdoba CF ante el Mirandés, aunque sí apunta a que estará disponible en la reconexión liguera, ante el Burgos en El Arcángel, a principios de enero.

Por lo tanto, el Córdoba CF habrá pasado de una jornada inaugural con una portería y defensa conformadas por Carlos Marín, Carlos Isaac, Franck Fomeyem, Rubén Alves e Ignasi Vilarrasa, a otra jornada, la final del 2025, con Íker Álvarez, Carlos Isaac, Álex Martín, Xavi Sintes (o Alberto del Moral) y Carlos Albarrán (o Alcedo).

Pese a los contratiempos, el conjunto blanquiverde, con 22 goles encajados, muestra la séptima mejor cifra defensiva de Segunda en esta 2025-26, sólo superado por Las Palmas (11), Valladolid (16), Burgos (17), Cádiz y Leganés (19) y Deportivo (20). Es la paradoja defensiva del Córdoba CF, que sigue en su afán de encontrar fútbol (sobre todo de ataque) y gol.