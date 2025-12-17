Córdoba CF y la prueba del Norte: repaso a su historial en Anduva y Mendizorroza

La visita del Córdoba CF al estadio de Mendizorroza para medirse al CD Mirandés, este domingo, destaca por su singularidad: por primera vez en la historia reciente esta confrontación se juega fuera del tradicional feudo jabato, Anduva, debido a las obras de remodelación que allí se están llevando a cabo. Esta circunstancia peculiar merece un análisis del rendimiento blanquiverde como visitante en dos estadios del norte con marcadas exigencias: primero, aquel al que está más acostumbrado en su historial frente al Mirandés —Anduva—; segundo, el que recurrentemente ha visitado frente a un rival vasco, el Deportivo Alavés, en el césped de Mendizorroza. Ambos balances ofrecen claves para comprender cómo ha competido el Córdoba CF fuera de casa en escenarios tradicionalmente difíciles.

Anduva: un graderío difícil y un balance exigente

El historial del Córdoba CF contra el CD Mirandés en el estadio Municipal de Anduva, recogido por BDFutbol en sus registros de Segunda División, muestra una línea inclinada hacia el equipo local en términos de resultados globales. En los encuentros oficiales disputados en categoría profesional hasta ahora, el Córdoba CF ha visitado Anduva en cinco ocasiones, en las que sólo consiguió imponerse en una ocasión. Fue en la 2015-16, con el Córdoba CF presionado y agobiado al llegar fuera de los puestos de ‘play off’ despues de haber sido líder en Segunda y con un Mirandés que nada se jugaba. La goleada blanquiverde (0-3) le hizo volver a los puestos de privilegio justo cuando la Liga acababa. También cosechó el Córdoba CF dos empates (2013-14 y 2016-17) y dos derrotas, la última, la pasada campaña, en la primera jornada liguera (1-0).

Fede Vico, entre Pablo Infante y Garmendia, en la primera visita del Córdoba CF a Anduva. / CESAR MANSO

El balance confirma que Anduva ha sido una plaza complicada para el Córdoba CF, con tropiezos que han pesado en la estadística general. Los partidos allí suelen resolverse en márgenes estrechos, y el dominio local —asociado tradicionalmente al estilo de juego del Mirandés como anfitrión— ha sido un factor recurrente a lo largo de las temporadas en Segunda División.

Mendizorroza: antecedentes ante el Alavés

El encuentro de este domingo contra el equipo jabato se disputará en Vitoria. El historial del Córdoba CF como visitante en Mendizorroza se sostiene en sus enfrentamientos frente al Deportivo Alavés, otro rival histórico de la categoría de plata del fútbol español. Estas confrontaciones ofrecen un contraste respecto a lo observado en Anduva, ya que ahonda en las dificultades del conjunto blanquiverde cuando actúa como visitante en el norte.

Florin Andone, junto a Gaizka Toquero, en la última visita del Córdoba CF a Mendizorroza, hasta ahora. / LOF

Si en Anduva el Córdoba CF sólo logró ganar un partido de cinco, en Mendizorroza el conjunto blanquiverde sumó una sola victoria en 12 visitas. Esta se produjo en la 2007-08, con Paco Jémez como director de orquesta cordobesista y con Asen y Arteaga como ejecutores del éxito (0-2).

Precisamente, ahora se cumple 10 años de la última visita, hasta ahora, del Córdoba CF a Mendizorroza. Fue en la campaña en la que disputo el ‘play off’ de ascenso a Primera, el último hasta ahora, con Oltra en el banquillo. El conjunto blanquiverde cayó por 3-2 y el Alaves remontó desde el 1-2 un encuentro que se le había puesto franco al conjunto cordobesista gracias a los goles de Fidel y de Florin Andone.

Expectativas de cara al duelo en Mendizorroza

La historia demuestra que el Córdoba CF ha tenido dificultades para sumar victorias como visitante en Anduva frente al Mirandés, un dato que se complica aún más cuando se contemplan sus números en Mendizorroza.

José Luis Oltra y José Bordalás, entonces técnico del Alavés, en la última visita del Córdoba CF a Mendizorroza. / LOF

En el análisis narrado del historial, queda clara la relevancia de estos dos escenarios: tanto Anduva como Mendizorroza han sido escenarios en los que el Córdoba CF, tradicionalmente, ha tenido serias dificultades para dominar. Pero el Mirandés no es el de la pasada temporada y, aunque la llegada de su nuevo técnico, el exblanquiverde Jesús Galván, le ha mejorado la cara, lo cierto es que el Córdoba CF tiene una oportunidad de oro para superar la prueba del Norte.