El mercado invernal calienta a dos velocidades en Segunda: el Córdoba CF y otras "realidades"

En plena cuenta atrás para el último compromiso del año, que llevará al Córdoba CF hasta Mendizorroza para medirse al Mirandés este domingo (16.15 horas), el calendario también empieza a marcar otra fecha en rojo: la apertura del mercado invernal, fijada entre el 2 de enero y el 2 de febrero. Una ventana que siempre invita a la reflexión, a calibrar necesidades y, sobre todo, a medir fuerzas. Y en ese ejercicio, el bloque blanquiverde -necesitado de ajustes varios- parte con una realidad clara: no todos van a jugar con las mismas cartas en LaLiga Hypermotion.

Desde el club ya se insitió desde el pasado agosto en la existencia de un remanente económico no utilizado en verano, tal y como expuso el CEO, Antonio Fernández Monterrubio, y que debía servir para reforzar al equipo en enero. Sin embargo, la fotografía global del campeonato sitúa al club blanquiverde en una posición de prudencia obligada, lejos de los escenarios que manejan otras entidades del campeonato... Tanto por volumen de inversión como por margen de maniobra.

El espejo del Dépor

Uno de los ejemplos más evidentes es el Deportivo de la Coruña, que ya ha comenzado a marcar territorio. El conjunto de Riazor maneja una lista de nombres propios de alto perfil con los que apuntalar su plantilla en la carrera por el ascenso a Primera División. En esa agenda aparecen el guardameta Diego Conde, sin minutos este curso en el Villarreal; el mediocentro Dani Rodríguez, con escaso protagonismo en el Mallorca; Riki Rodríguez, pieza destacada del Albacete; o Gonzalo Villar, organizador con poca participación en el Dinamo de Zagreb, con pasado reciente en la Roma -con la que conquistó una Conference League- y experiencia europea esta temporada, tras disputar tres partidos en la Europa League.

Todo ello, además, bajo un contexto financiero singular. Abanca, propietaria del 99,7% de las acciones del club gallego, aprobó recientemente el presupuesto de la temporada 2024-2025 con un déficit de siete millones de euros, que se suman a las pérdidas de 4,62 millones registradas el curso anterior en Primera Federación.

Xavi Sintes, ante Germán Parreño en el pasado Córdoba CF-Deportivo de la Coruña. / MANUEL MURILLO

Castellón también acelera

En un plano parecido se mueve el Castellón, uno de los equipos más en forma en este último tramo de 2025. El club de Castalia hace tan solo unas fechas la intención de llevar a cabo una ampliación de capital de hasta 18 millones de euros, liderada por su propietario, Bob Voulgaris. La operación será aprobada en la junta de accionistas del próximo 7 de enero y se convertirá en la más importante de la historia de la entidad.

El plan contempla la emisión de 34,9 millones de acciones nuevas, con las que el capital social pasará de los 8,1 millones de euros actuales a 12,63 millones. Una maniobra que da continuidad a la línea seguida el pasado verano, cuando el Castellón ya acometió inversiones de calado, como los 1,80 millones desembolsados por el delantero danés Adam Jakobsen o los 1,20 millones invertidos en el central italiano Fabrizio Brignani.

El Córdoba, en la parte baja

En contraste con ese escenario, el Córdoba CF se mueve en parámetros muy distintos. Según datos del portal Transfermarkt, el plantel dirigido por Iván Ania es actualmente el sexto con menor valor de mercado de toda la categoría, con una tasación global de 14,5 millones de euros. Solo quedan por debajo Albacete (14,1), Andorra (13,2), Huesca (12,15), Ceuta (10,85) y Real Sociedad B (8,3).

En el polo opuesto aparece el Almería, líder absoluto de la estadística con 47,65 millones de euros, más de tres veces el valor del conjunto blanquiverde. Le siguen el propio Deportivo (45) y la UD Las Palmas (39,3), completando el podio económico del fútbol de plata.

A nivel individual, el futbolista mejor valorado del Córdoba CF es Ignasi Vilarrasa, tasado en un millón de euros. Tras él figuran Jacobo (900.000), mientras que Carlos Marín, Carracedo, Del Moral, Isma Ruiz, Iker Álvarez y Kevin Medina comparten una valoración de 800.000 euros. En el extremo contrario del campeonato se sitúa el deportivista Yeremay Hernández, el jugador más caro de la división, con una tasación de 20 millones de euros, y en una plantilla en la que 13 futbolistas superan o igualan el millón.

Ignasi Vilarrasa celebra su gol ante el Racing de Santander, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Enero, con pies en el suelo

Así las cosas, el mercado invernal se presenta en clave blanquiverde como un ejercicio de ajuste fino, más que de revolución. Con la lupa puesta en oportunidades concretas y el margen económico bien delimitado, la comisión deportiva cordobesista, integrada por Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez 'Juanito' y Raúl Cámara, junto a la asesoría de César Sánchez, afronta enero desde un prisma algo incierto, o al menos en lo relativo a competencias.