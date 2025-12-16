Carracedo y la mala racha del Córdoba CF: "Es normal que la gente se ponga nerviosa, pero dentro estamos tranquilos"

Cuatro temporadas enfundado en la blanquiverde y un amplio catálogo de experiencias en El Arcángel, con luces y sombras, avalan la visión de un Christian Carracedo que a primera hora de este martes compareció ante los medios para radiografiar el momento que atraviesa el Córdoba CF en este último arreón del año. También con la mirada ya puesta en el compromiso del próximo domingo ante el Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas), la estación final de la competición en el mes de diciembre. «El juego del equipo ha seguido siendo bueno a pesar de los resultados, pese a los dos últimos. Es normal que desde fuera la gente se ponga nerviosa, pero dentro estamos todos muy tranquilos. Ayer me llevé una alegría, pensaba que íbamos a jugar en Anduva, pero jugar en Mendizorroza nos va a favorecer, un campo grande, sin excusas. Puede ser un punto de inflexión», señaló antes de la sesión de trabajo del plantel.

Mala racha y crispación

Y es que la dinámica no acompaña. Seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria han desplazado al bloque de Iván Ania desde la pelea por los puestos de play off -que incluso llegó a rozar temporalmente en ciertas jornadas- hasta una situación mucho más incómoda, ahora obligado a mirar de reojo hacia la zona baja de la tabla, actualmente a tres puntos de distancia. «Estamos súper tranquilos. Vemos la diferencia de esta época del año pasado a ahora… El equipo es muy sólido en la categoría, cuesta mucho que nos ganen. El otro día, aunque no estuvimos a nuestro mejor nivel, en ningún momento peligró el partido, fuimos superiores. No hay tensión. La hay cuando se es un cirujano que opera a vida o muerte, o tienes que dar de comer a tus hijos, eso es tensión. No tenemos», indicó.

Siguió ahondando el catalán en ese cierto clima de crispación despertado durante las últimas semanas… «Muchas veces, me hace gracia. El otro día vi a un Eibar, un histórico de Primera, metiéndose en bloque bajo, celebrando el empate como un título. Me hace ver la importancia que tiene el Córdoba CF en la categoría, vienen a tu campo, saben de tus virtudes. También juegan los rivales, tratan de minimizarte. El Eibar había situaciones con seis defendiendo en línea. No nos conformamos con el empate, pero estoy seguro de que estos puntos que está sacando ahora, los vamos a agradecer. No los teníamos el año pasado», añadió seguidamente.

Carracedo presiona a Jacobo en un entrenamiento del Córdoba CF. / Manuel Murillo

«Muy contento a nivel individual, muy feliz. Me siento muy querido, hemos vivido momentos muy buenos, algunos menos. Tengo que dar gracias a Dios por el 2025 que estoy teniendo y he tenido. Desearía que este 2026 sea, como mínimo, como este pasado», manifestó.

Iván Ania confía en el plan

En clave técnica, por otra parte, Carracedo desveló igualmente el sentir de Iván Ania, su técnico, en esta fase de la temporada: «Nos dijo el otro día que no estábamos mal, pero que nos hacía falta una marcha más, en la intención, en arriesgar más en el pase, superar en conducción... Veo al míster muy contento con nosotros, nos exige mucho más, pero la línea es la misma que la que nos ha llevado hasta aquí. Empezamos con dudas, ganamos dos partidos y parecíamos la Naranja Mecánica. A nivel individual, el equipo está muy cómodo. Disfruto cada vez que salgo a jugar. A la que cambiemos un resultado, se verá todo de otra forma», espetó.

El mercado invernal, cerca

El calendario, además, empieza a señalar otro punto clave: el mercado invernal, que abrirá sus puertas el próximo 2 de enero. Una ventana en la que la comisión deportiva blanquiverde planea afinar decisiones para reforzar la plantilla de cara a un segundo tramo de competición tan exigente como determinante en LaLiga Hypermotion. «No es cuestión nuestra, demasiado tenemos con salir cada domingo a representar a una ciudad entera. Es cuestión de la dirección deportiva. El que venga, que sea para sumar. Hay jugadores con un nivel muy alto que no han tenido minutos. Son situaciones que no nos incumben. Que se trae a alguien, lo recibiremos con los brazos abiertos; que no, no pasará nada», analizó.

También repasó el ex del Linares Deportivo la incidencia de las bajas, que de cara a este último duelo del año volverán a tener su cuota de protagonismo… «Esto le pasa a todos los equipos. Ha habido momentos en los que hemos sacado resultados con muchas bajas, aunque es verdad que nos merma. En el campo son 11 contra 11, tenemos nivel de sobra. Juegue quien juegue, estamos capacitados. El equipo lo ha demostrado, en cualquier campo. Estamos muy tranquilos. Los que estamos recuperando, como Adilson Mendes o Álex López, sí que van a ser un mercado de fichajes, que incluso pueden aportar más que cualquiera de fuera. Veo a Adilson muy bien, es una gran noticia, igual que Álex, eso me ilusiona. Creo que en la segunda vuelta nos van a ayudar muchísimo», aseguró.