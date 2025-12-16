Carlos Fernández, pichichi del Mirandés, avisa al Córdoba CF: "Tenemos que ganar sí o sí"

En plena cuenta atrás para bajar el telón competitivo de 2025, en el Córdoba CF tienen claro dónde se concentran buena parte de las alertas del próximo compromiso ante el Mirandés en Mendizorroza (domingo, 16.15 horas). El foco apunta de lleno al principal argumento ofensivo del conjunto burgalés este curso: Carlos Fernández, máximo artillero jabato hasta la fecha y autor de siete tantos, el último de ellos en la derrota sufrida en Castalia frente al Castellón (3-1). «Es un partido vital para mí. Un partido que hay que ganar sí o sí. Sabemos que el Córdoba CF es un rival complicado y que nos va a exigir, pero no podemos dejar escapar esa bala. Tenemos que intentar conseguir los tres puntos», expresó el delantero con la vista puesta en el cruce frente al bloque de Iván Ania.

Y es que el club de Miranda del Ebro llega a esta cita casi empujado por las urgencias clasificatorias. El equipo dirigido por Jesús Galván, que asumió el mando tras la interinidad de Munueta y la previa destitución de Fran Justo -y con Anduva aún en obras, motivo por el que seguirá ejerciendo como local en Mendizorroza hasta enero-, ocupa la penúltima plaza de la tabla con 16 puntos, aunque se mantiene a solo cuatro de la zona de permanencia. «Tenemos que reflexionar, darle una vuelta a todo, a cómo está cada uno individualmente y a cómo estamos haciendo las cosas. Estamos a tiempo. Ahora tenemos un partido importantísimo en casa y hay que creer, queda mucho. Si este fin de semana ganamos, vuelves a estar ahí», argumentó el atacante, incidiendo en la trascendencia del choque.

«Es una oportunidad vital y hay que prepararla con esa conciencia», insistió el sevillano, cedido este curso por la Real Sociedad.

¿Otro bloque bajo en el horizonte?

En cuanto al escenario que puede encontrar el conjunto blanquiverde en su visita al estadio babazorro, todo apunta a una nueva propuesta conservadora. El Mirandés, al igual que otros rivales recientes, tiene facilidad para replegarse y protegerse cerca de su área, una fórmula que este curso se le está atragantando al equipo de Ania. Así lo dejó entrever el propio Carlos Fernández al analizar el duelo ante el Castellón: «Hubo dos partes muy diferentes. En la primera, aunque se ponen por delante, estuvimos bien, siguiendo el plan de partido y presionando a un equipo atrevido, con buenos jugadores y en buena dinámica. En la segunda mitad el planteamiento fue mucho más bajo, más hundido. La tendencia fue meternos más en nuestro campo», admitió.

Una reflexión que deja abierta la puerta a que los de blanquiverde vuelvan a medirse este domingo a otro bloque bajo, con todo lo que eso implica para su dinámica actual.