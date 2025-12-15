Theo Zidane pasa por quirófano y será baja en el Córdoba CF por los próximos tres meses

El Córdoba CF encara la última semana de competición de 2025 con novedades de peso en su parte médico, que arrojan algo de claridad sobre el cierre de año y el arranque del próximo. La principal, confirmada este lunes por la entidad blanquiverde a través de sus canales oficiales, es la intervención quirúrgica de Theo Zidane, que no volverá a estar disponible en lo que resta de primera vuelta del campeonato en Segunda División, dentro de un proceso de recuperación que se alargará, como poco, durante los tres próximos meses.

Varios meses de dolencia

El club detalló que el centrocampista francés fue sometido a una cirugía mínimamente invasiva tras varios meses siguiendo un tratamiento conservador por una dolencia muscular relacionada con un proceso discal. «El jugador ha sido intervenido quirúrgicamente por cirugía mínimamente invasiva tras varios meses de tratamiento conservador», reza el comunicado.

Desde El Arcángel se quiso subrayar, además, el esfuerzo realizado por el marsellés durante buena parte del curso. «El futbolista venía compitiendo durante el tramo inicial de la temporada con molestias, realizando un importante esfuerzo para ayudar al equipo pese a no encontrarse al cien por cien. Tras la evaluación de los servicios médicos, se decidió proceder a la intervención con el objetivo de garantizar una correcta recuperación», añade el escrito oficial.

La decisión de pasar por quirófano llega tras dos ausencias consecutivas y después de semanas en las que las molestias no remitían. Ya lo había deslizado Iván Ania en comparecencia pública fechas atrás, justo en vísperas del pasado duelo ante el Eibar, cuando reconocía que el estado físico del ‘7’ estaba condicionado por una dolencia de fondo. «Theo tiene una lesión que viene provocada por otra, está sometiéndose a pruebas, se está viendo el tratamiento que puede hacer», explicó entonces el técnico asturiano.

Hasta el momento, el exjugador del Real Madrid Castilla había participado en 13 encuentros ligueros, solo tres como titular, con 434 minutos acumulados, sin goles ni asistencias, en una campaña en la que su rol había pasado de suplente habitual o revulsivo ocasional.

Kevin Medina, otra baja

El parte médico blanquiverde incluye también el nombre de Kevin Medina, que se suma al panel de ausencias de cara a las próximas semanas. El atacante malagueño sufre «una fractura de cúpula radial» producida en el entrenamiento de recuperación del domingo, posterior al cruce con los armeros, y será baja durante un periodo aún por concretar, aunque el club ya avanza que estará fuera varias semanas.

En su caso, el parón invernal jugará a favor de su recuperación, toda vez que el campeonato no se reanudará hasta el 3 de enero, cuando el Córdoba CF reciba al Burgos en El Arcángel. Sin embargo, su disponibilidad para ese encuentro no está garantizada y, a día de hoy, parece complicado que pueda estar a las órdenes de Ania en el primer arreón del nuevo año.

Cabe recordar que el ex del Málaga ya estaba descartado para el duelo del próximo domingo ante el Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas) por sanción, tras ver ante el Eibar su quinta tarjeta amarilla del curso. Ahora, su ausencia se prolongará también en el plano médico, ampliando una lista de contratiempos que condiciona el tramo final del año, así como el arranque del venidero, para el bloque cordobesista.