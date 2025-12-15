Efecto dominó en el Valladolid: Almada sale libre para fichar por el Oviedo y Sisinio asume el cargo

La Segunda División suma un nuevo capítulo a su particular baile de banquillos, aunque esta vez con un matiz diferencial. El Real Valladolid, rival del Córdoba CF en el presente curso, ha protagonizado el primer movimiento de entrenador no ligado a un despido en lo que va de temporada. El protagonista es Guillermo Almada, que abandona el José Zorrilla tras transmitir al club su voluntad de salir para emprender una nueva etapa en el Real Oviedo, apenas horas después del cese del exblanquiverde Luis Miguel Carrión en el conjunto carbayón.

«Después de que Guillermo Almada transmitiera su voluntad de salir del Club, Sisinio González asume la responsabilidad de dirigir al Real Valladolid de manera interina y será el encargado de sentarse en el banquillo de Ipurúa en el partido liguero de este viernes ante el Eibar», comunicó la entidad pucelana, oficializando tanto la salida del preparador uruguayo como la interinidad de su relevo inmediato.

De este modo, el técnico de Montevideo queda libre para firmar por el club del Carlos Tartiere, que ha optado por un giro radical tras la destitución del preparador catalán, marcada por el duro correctivo ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán (4-0) y por un contexto de creciente crispación social. La salida del barcelonés se produjo tras ocho partidos sin victoria, con un balance de cuatro empates y cuatro derrotas, es decir, cuatro puntos de 24 posibles en el regreso del Oviedo a Primera División.

De Zorrilla a Oviedo

El aterrizaje de Almada en Oviedo se produce casi sin transición, en una operación acelerada por la urgencia deportiva y el desgaste institucional. El exentrenador y jugador del Córdoba CF Carrión llegó al Tartiere rodeado de polémica, tanto por la destitución de Veljko Paunović como por una carta de presentación compleja, agravada por declaraciones controvertidas y por un dato que pesó como una losa: nunca ha logrado ganar un partido en Primera División, ni en su anterior etapa en Las Palmas ni ahora con el cuadro asturiano.

Mientras tanto, en Valladolid se abre una etapa provisional con Sisinio González al frente. El técnico da el salto desde la base, tras dirigir al Juvenil A y B blanquivioleta el pasado curso. Como futbolista, Sisi fue un nombre propio en Zorrilla, llegando a portar el brazalete de capitán y acumulando 160 partidos oficiales en dos etapas -entre 2006 y 2008 y entre 2009 y 2012-. De hecho, el albaceteño ya se encuentra al frente de los entrenamientos del primer equipo vallisoletano.

Sisinio González, durante el entrenamiento del Real Valladolid de este lunes. / real valladolid

Banquillos en ebullición

El movimiento de Almada se suma a un contexto ya de por sí convulso en la categoría de plata. Hasta la fecha, se han formalizado nueve destituciones de entrenadores en Segunda División. Johan Plat (Castellón) abrió la cascada, seguido por Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Zaragoza), Fran Justo (Mirandés), Sergio Guilló (Huesca), Sergio Pellicer (Málaga), Ibai Gómez (Andorra) y Paco López (Leganés).