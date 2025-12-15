El Córdoba CF ante el espejo de diciembre: cerrar el año, entre casa y carretera

Tras el agrio empate ante el Eibar en El Arcángel del pasado sábado, en el que por cierto el bloque armero firmó un récord singular -convertirse en el primer equipo que finaliza un partido sin realizar ningún disparo en Segunda División desde que el Cartagena hiciera lo propio ante Las Palmas en la jornada 12 de la 2022-2023-, el Córdoba CF ya enfoca su última estación del calendario: el domingo ante el Mirandés en Mendizorroza (16.15 horas). Un cruce de doble filo para los de Iván Ania, que buscan clausurar un tramo áspero tanto en sensaciones como en resultados… o, por el contrario, agravar la inercia en la despedida del año natural.

No es un contexto menor. El bloque blanquiverde encadena seis jornadas sin ganar, y ante los armeros dejó quizá la imagen más nítida de su inoperancia ofensiva reciente. Y es que el 0-0 supuso una despedida de año como local lejos de lo esperado -e incluso planteado- y sirve ahora como antesala de una salida exigente, máxime ante un rival necesitado, para cerrar 2025...

El presente y el precedente

La estadística más reciente juega a favor del Córdoba CF. En 2024, el equipo cerró el año con una victoria de peso en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (2-3), el primer triunfo a domicilio del curso, con goles de Obolskii, José Antonio Martínez y Theo Zidane. Aquel éxito elevó el casillero hasta los 21 puntos, dos menos que los 23 actuales, aunque con dos partidos más disputados entonces. Conviene el matiz: el pasado curso se alcanzaron 21 jornadas antes del parón invernal, por las 19 del actual calendario.

Si se amplía el foco, el cierre de año del cuadro califal ha ofrecido de todo. En la 2018-2019, última campaña previa a las dos de la etapa actual en Segunda, el broche llegó con sabor dulce pese a un curso catastrófico: victoria ante Las Palmas en El Arcángel (4-1), la tercera del campeonato, todas en casa, para irse al parón con 17 puntos en 19 jornadas, seis menos que los 23 actuales -y nueve por debajo de una hipotética victoria en Vitoria-.

Jaime Romero celebra su gol con Piovaccari, en el Córdoba CF-Las Palmas de 2018. / A.J. GONZÁLEZ

Un año antes, en la 2017-2018 de la salvación milagrosa, el año se cerró con un 5-0 al Reus en El Arcángel, con triplete de Sergi Guardiola y doblete de Aguza, alcanzando 16 puntos en 20 partidos. En la 2016-2017, el cierre también fue positivo: triunfo en Oviedo (1-2) con goles de Javi Galán y Borja Domínguez, para llegar a 25 puntos, dos más que los actuales, aunque con una jornada adicional disputada.

La película cambia en la 2015-2016, curso del último play off de ascenso a Primera hasta la fecha: derrota en Elche (2-1) para cerrar diciembre con 33 puntos en 18 jornadas, en ascenso directo, empatado con el Alavés. En la 2013-2014, la del ascenso a Primera, el último partido del año fue una derrota ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas, para cerrar diciembre con 26 puntos en 18 citas.

Diciembres equilibrados

Las despedidas anteriores dibujan un patrón irregular: derrota ante el Recreativo (0-2) en 2012 en El Arcángel; empate ante el Recreativo (0-0) en 2011 en casa; victoria frente al Valladolid (1-0) en 2010 como local; derrota ante el Albacete (0-2) en 2009 en El Arcángel; derrotas a domicilio ante Levante (3-0) y Numancia (2-1) en 2008 y 2007, respectivamente; derrota ante el Alavés (1-2) en 2004 en casa; victoria ante el Poli Ejido (1-0) en 2003 en El Arcángel; derrota en Murcia (1-0) en 2002; derrota ante el Eibar (0-2) en 2001 como local; y derrota ante el Lleida (2-0) en 2000 como visitante.

El dato es revelador: el 52,9% de los cierres de año llegaron en casa y un 47,1% fuera. De ellos, en el hogar se logró atar los tres puntos en cuatro ocasiones, por otra cuatro y un empate veces que no fue así. Y lejos de él, como ahora toca en el calendario, el reparto ha sido de dos triunfos -curiosamente, en las dos salidas más recientes- y seis reveses en lo que va de siglo.