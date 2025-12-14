El Real Oviedo fulmina al exblanquiverde Luis Carrión tras ocho partidos sin ganar en Primera

El Real Oviedo ha optado por un volantazo en su banquillo tras el severo correctivo encajado ante el Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (4-0). La entidad carbayona anunció este domingo la destitución del exentrenador y jugador del Córdoba CF Luis Miguel Carrión, que abandona el proyecto oviedista junto a su cuerpo técnico después de ocho partidos sin conocer la victoria en su etapa al frente del equipo en el regreso a Primera División.

El técnico barcelonés, de este modo, abandona el Carlos Tartiere con un balance de cuatro empates y cuatro derrotas, sin triunfos, lo que se traduce en solo cuatro puntos de 24 posibles desde su llegada.

El club asturiano había depositado su confianza en Carrión tras el errático arranque de temporada bajo la dirección de Veljko Paunović, el técnico que había logrado el ansiado ascenso a la máxima categoría 24 años después durante el pasado curso. Sin embargo, el cambio de timón no surtió el efecto deseado y la situación deportiva no solo no mejoró, sino que se agravó con el paso de las jornadas.

“El Real Oviedo quiere agradecer a Luis Carrión y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el Club, deseándoles toda la suerte del mundo en su futuro profesional”, recoge el comunicado oficial emitido por la entidad, que pone fin de manera anticipada al contrato firmado el pasado mes de octubre y que vinculaba a ambas partes -por segunda vez, tras una primera etapa en la 2023-2024- hasta junio del próximo año.

Un aterrizaje tenso

Desde su llegada, Carrión aterrizó en Oviedo en un clima de notable crispación. La destitución de Paunović generó un profundo malestar en la afición, a lo que se sumó una carta de presentación compleja para el técnico catalán -avivada con polémicas declaraciones-, que aún no ha logrado dirigir una victoria en Primera División, ni en su anterior paso por Las Palmas ni ahora con el conjunto carbayón. Todo ello, en un contexto de presión creciente por los resultados y la delicada situación deportiva del club presidido por Martín Peláez.

En la actualidad, el Real Oviedo ocupa la penúltima posición de la clasificación, con 10 puntos de 48 posibles, y se encuentra a cinco de la salvación, un escenario que ha terminado por acelerar la toma de decisiones en el banquillo. Y, en consecuencia, la búsqueda de un sustituto para el exblanquiverde al mando de su proyecto.