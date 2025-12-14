Kevin Medina, baja en el Córdoba CF de Iván Ania para el cierre ante el Mirandés

El Córdoba CF empieza a hacer la cuenta atrás para despedir el año natural con un escenario cada vez más estrecho. A la ya poblada enfermería se le ha añadido ahora un nuevo contratiempo desde el plano disciplinario: Kevin Medina. El atacante malagueño, que ingresó en el tramo final del último compromiso frente al Eibar en El Arcángel (0-0) -y al que incluso le dio tiempo a protagonizar un acalorado reproche a Alcedo- vio en apenas 36 minutos sobre el césped la quinta tarjeta amarilla del ciclo. Consecuencia directa: no estará disponible para Iván Ania en la última cita de 2025, fijada para el domingo 21 de diciembre ante el Mirandés, en Mendizorroza (16.15 horas).

Será, precisamente, uno de los últimos compromisos que el conjunto burgalés dispute como local fuera de Anduva, con las obras ya en su tramo final, por lo que el feudo babazorro ejercerá de escenario para que los blanquiverdes enfilar el parón invernal.

El séptimo en pasar

En clave disciplinaria, la sanción de Medina eleva a siete el número de jugadores que han pasado por castigo este curso. Antes lo hicieron Jacobo, Carlos Albarrán y Rubén Alves por tarjeta roja -con ciclo incluido en el caso del central-, además de Requena, Carracedo y Fomeyem por acumulación de amonestaciones. Una nómina que no deja de crecer y que ha ido condicionando los planes del cuerpo técnico en distintos tramos del calendario.

Y la alerta sigue encendida. En el filo de la suspensión permanecen Sergi Guardiola, Jacobo González y Carlos Isaac, todos ellos con cuatro amarillas, a una sola de tener que hacer parón obligado. Algo más de margen conservan Albarrán y Álex Martín, que acumulan tres y se sitúan a dos de la sanción.

Así, entre bajas médicas y castigos disciplinarios, el Córdoba CF encara la última estación del año con el margen justo, incluso algo más.