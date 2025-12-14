Un año después, el Córdoba CF vuelve a encadenar dos semanas sin goles

Se le atragantan los bloques bajos, la pólvora no es que esté mojada, sino directamente empapada, y el calendario empieza a cerrarse sin el rédito esperado. El empate sin goles ante el Eibar en El Arcángel (0-0) volvió a dejar al descubierto una realidad incómoda para el Córdoba CF: la falta de colmillo en los metros finales. Un problema que ya venía avisando y que, tras enlazar otra igualada sin ver portería frente al Leganés, ha desembocado en un registro poco habitual en la era Iván Ania. Por segunda vez desde la llegada del técnico asturiano, el conjunto blanquiverde ha encadenado dos partidos consecutivos sin marcar, una circunstancia que no se producía desde hacía más de un año.

El precedente más cercano -y el único hasta la fecha- se remonta a un tramo muy concreto del pasado curso. Fue entre la jornada 13, el encuentro aplazado ante el Almería (4-0), y la siguiente cita liguera en orden cronológico, la visita al Sporting de Gijón (2-0) correspondiente a la jornada 17. Aquel bache se extendió entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2024 y, además, tuvo un peaje mayor: el cuadro califal no logró puntuar en ninguno de esos dos compromisos.

Desde una perspectiva más amplia, los números confirman que no se trata de una tónica habitual, aunque sí empieza a repetirse con mayor frecuencia. Desde el verano de 2023, con Ania ya al frente del banquillo, el equipo ha cerrado 18 partidos de Liga sin anotar, repartidos de forma muy concreta: seis en la temporada 2023-2024, nueve en la 2024-2025 y tres en la actual. El reverso de esa estadística aparece en el apartado defensivo, donde los blanquiverdes han logrado 33 porterías a cero en total: 18 en Primera Federación (54,5%), nueve el pasado curso y seis en el presente. Incluso hay un hito que sigue siendo único: entre las jornadas 14 y 17 de la Liga 2023-2024, en la primera campaña del ovetense, el bloque enlazó cuatro duelos consecutivos sin encajar.

Pedro Ortiz y Antonio Casas se lamentan en el Córdoba CF-Oviedo del pasado curso. / A.J. GONZÁLEZ

El Arcángel, sin respuesta

El empate ante el Eibar también dejó otra marca significativa. Fue el primer partido en casa sin ver puerta desde el pasado mes de abril, cuando el Córdoba CF igualó ante el Real Oviedo (0-0). En la temporada 2024-2025, solo se había repetido ese escenario en dos ocasiones más: la derrota frente al Almería (0-3) en la primera jornada de la segunda vuelta y el empate ante el Málaga (0-0), en la cuarta fecha del campeonato.

Y es que los datos globales refuerzan la sensación de estancamiento ofensivo como local. Tras 18 jornadas, el plantel actual presenta sus peores cifras goleadoras en casa en comparación con campañas recientes: 11 goles a favor y 11 en contra. A estas alturas del pasado campeonato, el balance era de 18 tantos anotados y solo ocho encajados en El Arcángel, mientras que en Primera RFEF el registro se situaba en 17 a favor y diez en contra.

La consecuencia directa aparece en la clasificación doméstica. En términos de puntuación, el equipo también firma su peor rendimiento como local de las tres últimas temporadas: 12 puntos en la actual, por los 19 de la 2024-2025 y los 16 de la 2023-2024. El único factor que amortigua el golpe llega en campo ajeno, sin embargo. Los de Iván Ania han dado la vuelta a su comportamiento como visitantes en el fútbol de plata en apenas un par de años: si el pasado curso sumaron un único punto a domicilio entre las 18 primeras jornadas, ahora ya acumulan 11, aunque todavía lejos de los 17 que registraban en esa misma fase cuando se competía en Primera Federación.