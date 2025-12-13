Sigue en directo el Córdoba CF-Eíbar

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 14.00 horas en El Arcángel entre el Córdoba CF y el Eibar. Última cita del año para los de Iván Ania en casa, donde buscarán reconectar con la victoria tras dos actuaciones ante su afición con derrota (Dépor y Cádiz), al igual que zanjar la racha de cinco semanas sin puntuar de tres, frente a un cuadro armero herido anímicamente y que lo que pretende es abandonar los puestos de descenso. ¡Comenzamos!