En Directo
Fútbol | 18ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Eíbar
Los de Iván Ania buscan un triunfo balsámico ante un rival en apuros
El Córdoba CF afronta su último compromiso del año como local ante el Eíbar. Tras dos encuentros consecutivos en su estadio que se saldaron con resultados adversos frente a Deportivo y Cádiz, los de Iván Ania necesitan reencontrarse con las sensaciones positivas y ofrecer a su afición una victoria que sirva de impulso anímico. Además, el choque se presenta como una oportunidad inmejorable para poner fin a una dinámica negativa que se prolonga desde hace cinco jornadas sin sumar los tres puntos.
Comienza el encuentro (0-0)
1'. ¡Arraaaaaaaaaanca el encuentro en El Arcángel! Primera posesión para los visitantes.
Suena el himno del Córdoba CF
¡Y ya saltan los 22 protagonistas al verde! Ya ruge El Arcángel su himno. ¡Menudo ambientazo en las gradas!
Se marchan los protagonistas
¡Jugadores a vestuarios! Diez minutos para que dé comienzo la cita.
Comienza el calentamiento
¡Ya saltan los blanquiverdes a calentar!
Once inicial del Eíbar
También conocemos los elegidos de Beñat San José:
Magunagoita, Cubero, Sergio, Nolaskoain, Guruzeta, Olaetxea, Mada, Corpas, Martón, Arbilla y Buta.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once inicial del Córdoba CF! Iván Ania sale con:
Iker Álvarez en portería, junto a Carlos Isaac, Rubén Alves, Xavi Sintes y Carlos Albarrán en defensa. En mediocampo saltan Isma Ruiz y Requena, con Dalisson en el enganche, mientras que Jacobo y Carracedo se quedarán a cargo de las bandas. Después, en punta, se mantiene Adrián Fuentes.
Bajas Córdoba CF
Hasta cinco bajas entre los blanquiverdes para la cita. Por lesión, no estarán disponibles Theo Zidane, Fomeyem, Diego Bri, Vilarrasa y Adilson Mendes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 14.00 horas en El Arcángel entre el Córdoba CF y el Eibar. Última cita del año para los de Iván Ania en casa, donde buscarán reconectar con la victoria tras dos actuaciones ante su afición con derrota (Dépor y Cádiz), al igual que zanjar la racha de cinco semanas sin puntuar de tres, frente a un cuadro armero herido anímicamente y que lo que pretende es abandonar los puestos de descenso. ¡Comenzamos!
