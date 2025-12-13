Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 18ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Eíbar

Los de Iván Ania buscan un triunfo balsámico ante un rival en apuros

Ciudad Deportiva. Entrenamiento del Córdoba CF

Ciudad Deportiva. Entrenamiento del Córdoba CF / Manuel Murillo Martínez / COR

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF afronta su último compromiso del año como local ante el Eíbar. Tras dos encuentros consecutivos en su estadio que se saldaron con resultados adversos frente a Deportivo y Cádiz, los de Iván Ania necesitan reencontrarse con las sensaciones positivas y ofrecer a su afición una victoria que sirva de impulso anímico. Además, el choque se presenta como una oportunidad inmejorable para poner fin a una dinámica negativa que se prolonga desde hace cinco jornadas sin sumar los tres puntos.

