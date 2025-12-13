Iván Ania, tras el empate ante en Eíbar: "Si alguien podía ganar el partido éramos nosotros"

El Córdoba CF volvió a quedarse a medio camino en su intento por reencontrarse con la victoria, firmando un empate ante el Eibar en un encuentro en el que fue de menos a más y en el que, pese a llevar la iniciativa durante amplias fases, no logró transformar su superioridad en un triunfo que se le resiste desde hace seis jornadas. Además, los de Iván Ania despiden el año en El Arcángel sin sumar los tres puntos. «Me hubiera gustado ganar, evidentemente. Creo que hicimos por ganar, pero nos faltó ser capaces de desajustar más ese bloque tan bajo que tenía el rival. Nos costó porque ellos estaban muy replegados, muy cerrados, era muy difícil encontrar, alguna vez lo encontramos por dentro en la primera parte, pero realmente nos costó. Si alguien podía ganar el partido éramos nosotros. Es una pena porque por méritos deberíamos haber ganado el partido», afirmó.

Respeto al Córdoba CF

Se puso el foco en el respeto que los rivales muestran ahora hacia el Córdoba CF y en cómo ese contexto condiciona los partidos. «Si nos está sucediendo eso es por una situación, por el respeto que le tienen al Córdoba desde la temporada pasada. Ese respeto al principio de la pasada no nos lo tenían, venían, nos presionaban, y casi todos los rivales vienen aquí a condicionarse, se condicionan, cambiar su vestido, cambiar su manera de defender por el respeto que le tiene al Córdoba, y tendremos que aprender a convivir con eso porque creo que no es la última vez que nos vamos a encontrar mucha más fluidez en la circulación, más situaciones de toma de decisión en los últimos metros más afectadas», señaló.

«En cuanto a resultados, no sé cuál era el plan o la propuesta que querían tener, si lo consiguieron, pues felicitarles. Si nosotros no habíamos hecho gol, aparte porque nos han faltado cosas, también los rivales juegan y también tiene parte de mérito lo que han hecho, nos han defendido bien el área, han cerrado en cierta manera bien las bandas. Había ciertas situaciones que se vieron especialmente al principio de la primera parte que no aprovechamos en banda derecha. Todas las propuestas en el fútbol son válidas, si las trabajas y crees en ellas, todas son válidas. Son muchas circunstancias que tenemos que mejorar, insistir en ellas y ya te digo que creo que hemos hecho cosas bien pero no nos ha dado para ser capaces de perforar la portería», añadió.

Situación de la plantilla

Rubén Alves tuvo que pedir el cambio y, a la espera de resultados, sería baja contra el Mirandés. «Rubén notó algo atrás, intenta aguantar, pero pide el cambio, notó algo en el izquierdo, habrá que esperar, si notó algo difícil que pueda llegar al siguiente partido», aclaró.

«El día del Cádiz no culpé las bajas, que teníamos siete bajas, creo que es perder energía a pensar en los que no están, centrarte en los que están, son circunstancias que hay dentro del fútbol, tenemos bajas y muchas de ellas traumáticas. No pongo disculpas ni excusas, no hemos estado lo suficientemente precisos, acertados y fluidos para poderles ajustar y poder hacer gol pero creo que no tiene nada que ver con las bajas de que no hayamos ganado el partido», insistió.

Mercado invernal

«Con la mirada ya puesta en el próximo mercado invernal, la posibilidad de refuerzos está presente en el Córdoba CF. Creo que vamos a tener un refuerzo casi fijo, que va a ser Adilson. Para nosotros es un jugador importante por su profundidad, por su desborde, por su velocidad y luego no sé si seguramente se intentará una operación pero sabes que eso a veces no sucede lo que uno quiere. No sé si habrá alguna posición que reforzar, tenemos 20 y pico jugadores, no estoy ni preocupado por las bajas, es algo que lo veo como algo normal dentro del fútbol, no sé si algún jugador querrá salir, si alguno querrá venir... Yo estoy contento con lo que hay aquí. Yo soy de los que siempre digo que si es para mejorar el equipo, perfecto, si es para rellenar, no quiero que venga nadie», finalizó.