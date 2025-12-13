El Córdoba CF vuelve a chocar contra sus propios límites y se despide de El Arcángel sin tumbar al Eibar

El cierre del año en El Arcángel se presentaba como una oportunidad para cortar inercias y reencontrarse con el triunfo, pero terminó convirtiéndose en otro ejercicio de frustración. El Córdoba CF monopolizó el balón, acumuló aproximaciones y fue ganando metros con el paso de los minutos, aunque volvió a chocar contra sus propios límites en el último tercio (0-0). Frente a un Eibar bien plantado, incluso cómodo en la espera y sin fisuras, aunque nulo en ataque, los blanquiverdes insistieron sin colmillo y acabaron atrapados en otra tarde de dominio estéril, nervio creciente y sensación de ocasión desaprovechada. Y un dato que la acompaña: ya son seis las jornadas sin sumar de tres de forma consecutiva y el segundo duelo sin goles en apenas una semana. Con lo que implica.

Sobre el terreno, era la última comparecencia casera del año y Ania quiso que también fuese la elegida para poner fin a la dinámica adversa. Apostó el asturiano por el once más parecido a su alineación de gala en este tramo de la temporada, que entre lesiones, sanciones y ajustes varios ha tenido que mutar hasta una versión algo menos reconocible que meses atrás, pero que ya va echando raíces... El que sin duda las tiene es Iker Álvarez en portería, por ejemplo, que volvió a partir de inicio ante los armeros.

La zaga también se mantuvo intacta respecto a la que se presentó en Butarque semana atrás. Carlos Isaac, Xavi Sintes, Rubén Alves y Carlos Albarrán repitieron en esa primera línea, dejando los matices para algo más por delante, concretamente en la medular. Y es que en la sala de máquinas se produjo la primera permuta importante, con la aparición de Jacobo para recoger -y avanzar- el testigo de Pedro Ortiz y recuperar así el dibujo con la figura del enganche desde primera hora.

Justo por detrás, sin novedades: Isma Ruiz y Dani Requena volvieron a formar la dupla en el eje. Tampoco hubo apenas retoques en ataque, o casi, con Adrián Fuentes de nuevo como referencia y Carracedo asentado en la banda derecha, respectivamente. La única variación en ese frente llegó por el costado izquierdo, donde Dalisson recuperó el sitio.

Mordiendo por dentro

Bajo ese esquema, el duelo echó a andar con equilibrio, sin apenas sobresaltos hasta alcanzado el cuarto de hora. Ahí apareció Jacobo González para firmar la primera advertencia, en un libre directo que rozó el travesaño de Magunagoitia tras tocar en la barrera armera. Poco después se animó también Dalisson, muy participativo, culminando una pared con Albarrán en un disparo lejano que no encontró puerta. De hecho, no tardaron en alternar posiciones Dalisson y Jacobo, intercambiándose en el enganche para dejar al madrileño cargando el juego desde banda.

Dalisson conduce el esférico durante el encuentro ante el Eibar en El Arcángel. / manuel murillo

Por el costado opuesto, Carlos Isaac rompió al espacio y obligó al guardameta eibarrés a intervenir con una buena mano abajo. Apenas unos instantes más tarde, el pacense volvió a rondar el gol en un envío al segundo palo de Jacobo al que no llegó por cuestión de centímetros. Seguían rondando… Superada la media hora de pleito, el balón ya tenía dueño y era blanquiverde, mientras el Eibar trataba de sobrevivir a base de contragolpes y segundas jugadas. Tampoco encontró premio un intento de tacón de Adrián Fuentes, que buscaba a Dalisson entre una maraña de defensores visitantes y se quedó a medio camino del «19».

El Córdoba CF estaba encontrando vías por dentro, alejándose de su patrón más habitual de inclinar el juego por las bandas. Eso sí, entre descargas interiores, permutas constantes en la mediapunta y algún disparo lejano, el tiempo iba consumiéndose sin grandes sobresaltos. De ahí que Iker Álvarez apenas tuviera trabajo durante buena parte del primer acto, como síntoma de las dificultades del bloque de Beñat San José para interpretar ese juego entre líneas que estaban proponiendo los departamentales.

Aun así, el peligro seguía llegando por la misma vía. Dalisson volvió a probar fortuna en una acción individual, sin lograr conectar con Jacobo tras una cesión de espuela del madrileño, pero la idea estaba clara. También Carracedo comenzó a sumarse con frecuencia desde fuera hacia dentro, incluso apareciendo a pierna cambiada para generar superioridades, mientras el cuadro de Ipurúa acabó cerrando la primera mitad, embotellado en su propio área y a la espera de un descanso que cortó los minutos de más inspiración -sin claridad en el último pase- en El Arcángel.

Pocas ideas, peor ejecución

La reanudación mantuvo guion. Iván Ania movió ficha en la retaguardia y dio entrada a Álex Martín, dejando a Xavi Sintes, amonestado, en la caseta. Hubo que esperar de nuevo a que el partido se desperezara tras varios minutos de tanteo, hasta que una acción bien hilvanada entre Carracedo y Requena reactivó el pulso. Instantes después, un centro raso de Albarrán se envenenó y estuvo a punto de encontrar a Fuentes, aunque Nolaskoain reaccionó a tiempo para abortar el remate del ariete madrileño.

El Córdoba CF insistía y estuvo muy cerca de abrir la lata al filo de la hora. Carracedo, de nuevo protagonista, se deshizo de su par con un sombrero y culminó la acción con un zurdazo mordido que solo la combinación entre el larguero y Magunagoitia evitó que se tradujera en el 1-0. Acto seguido, el banquillo blanquiverde volvió a agitar el encuentro: Kevin Medina ingresó en el campo y Isma Ruiz dejó su sitio. El malagueño se ubicó en el perfil derecho y, por momentos, los cordobeses dibujaron una doble mediapunta, con Jacobo ligeramente más adelantado para enlazar con un Fuentes que seguía demasiado desconectado del juego.

No obstante, el Eibar también logró sacudirse el dominio local y ganar algunos metros. Beñat San José refrescó a los suyos con un cuádruple movimiento, dando entrada a Jon Bautista, Álvaro Rodríguez, Arambarri y al exblanquiverde Jon Magunazelaia -ovacionado-. En ese contexto, Fuentes volvió a tener el gol en un mano a mano ante Magunagoitia, aunque la acción quedó invalidada por posición adelantada.

Carlos Isaac se suma al ataque durante un lance del Córdoba CF-Eibar. / manuel murillo

Los blanquiverdes redoblaron entonces la apuesta, sobre todo en la zaga, casi remozada al completo. Abandonaron el campo Jacobo, Rubén Alves -que se retiró con molestias tras sentir un pinchazo- y Carlos Albarrán, dando paso a Sergi Guardiola, Del Moral, reconvertido en central, y Juan María Alcedo. Ania enfilaba el tramo final del choque con un mediocentro adaptado atrás y otra vez apostando por la doble punta en busca de la victoria. Y el plan estuvo cerca de encontrar premio de inmediato, con un balón suelto en la frontal que Requena empaló ligeramente alto.

Pero era inevitable, el pulso emocional seguía creciendo y la inquietud se abría paso en El Arcángel. En esas, Alcedo probó fortuna desde la distancia con un postrero disparo que avivó temporalmente el ambiente, pero poco más. Ni por arriba, ni por abajo, el Córdoba CF se marchó sin descifrar a la defensa armera. Incluso dio tiempo para que afloraran las tensiones, con un cruce de gestos entre Medina y Alcedo tras una mala elección del roteño y algún que otro aspaviento sobre el césped. Así se gestó, cocinó y sirvió la sexta jornada consecutiva sin victoria para los blanquiverdes, también la última del año en casa, que terminó por morir apagarse en un libre directo sin rematador y cierta tensión en la grada.