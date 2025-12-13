El Córdoba CF en Segunda División: resultado y clasificación en la jornada 18

Segundo encuentro consecutivo en el que se marchan con solo un punto, sin goles y con la sensación de haberse quedado a mediocamino del triunfo los de Iván Ania en el cruce entre el Córdoba CF y el Eibar que sirvió para despedir el año en El Arcángel en esta decimoctava jornada de Liga en Segunda División. Continúa el bloque califal sin encontrar la fórmula para reconectar con la senda de la victoria, y ya suma seis semanas alejado de los tres puntos en la categoría de plata, con las pertinentes consecuencias: perder fuelle en la lucha por la fase de ascenso y también desaprovechar oportunidades a la hora de poner más tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso. La próxima cita marcará el desenlace del 2025: ante el Mirandés en Mendizorroza, el domingo 21 de diciembre.

Sistema de competición

La competición ordinaria en el segundo escalón del fútbol español constará de 42 jornadas, más la posterior fase de promoción. El primer y el segundo clasificado una vez concluida la etapa regular darán el salto de forma directa a Primera División, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto serán parte del play off a la élite, del que saldrá el último equipo con billete para la máxima categoría del ejercicio 2026-2027. Descenderán los últimos cuatro clasificados de la tabla en esos términos, siendo equipo de Primera Federación desde entonces.

LaLiga Hypermotion, en esa línea, arrancó el pasado 15 de agosto y finalizará su hoja de ruta el 31 de mayo del próximo año. En total, se celebrarán la friolera de 462 encuentros a lo largo de la campaña. Una semana después darán comienzo las rondas por el ascenso, en formato de ida y vuelta, con primer duelo en el terreno de juego del peor clasificado en el emparejamiento. Además, el mejor posicionado en el lapso del circuito doméstico se reserva la ventaja del pase de fase en caso de un hipotético empate tras prórroga en la segunda de las citas, que tendrá lugar en su feudo.

El esquema de emparejamientos en el play off seguirá los cánones tradicionales, midiendo inicialmente al tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. De dichos cruces saldrán dos ganadores, emplazados a la final por el ascenso -también a ida y vuelta- para determinar el último equipo que consigue ascender a Primera.