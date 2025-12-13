Las notas
El Córdoba CF no pasa del suficiente en su gris empate ante el Eibar
Los blanquiverdes encadenan su segunda cita sin ver puerta en Liga, con Requena, Carracedo o Dalisson como únicos destacados
IKER ÁLVAREZ (5)
Poco trabajo
Apenas tuvo que intervenir el andorrano, inédito de principio a fin de la cita. Atento en los balones áreos y en la construcción.
CARLOS ALBARRÁN (5)
Algo mejor
Sufrió poco en defensa y se dejó ver tímidamente por ataque. Dejó un par de combinaciones, aunque no logró aportar demasiado.
RUBÉN ALVES (5)
Pinchazo
Encuentro serio y con poco trabajo, que acabó antes de tiempo por un pinchazo. Es vital en la zaga,
XAVI SINTES (4)
Amonestado
Se quedó en la caseta tras el descanso. Serio en la primera mitad, aunque pecó de lentitud en un par de lances. Con la amarilla, Ania no arriesgó.
CARLOS ISAAC (6)
Lo sigue buscando
Se sigue sumando con mucha intención el pacense al ataque y frente a los armeros pudo haber inaugurado su cuenta goleadora. Activo e implicado.
ISMA RUIZ (5)
Difuminado
No acabó la cita por decisión técnica, lo que es noticia. La falta de claridad difuminó su rol. Intervino en la construcción.
DANI REQUENA (6)
Ese golpeo
Empaló un balón desde la frontal que pudo haberse convertido en golazo. Lo buscó con un par de disparos y dio fluidez a las basculaciones.
DALISSON (6)
De más a menos
Comenzó enchufado, llevando buena parte del peligro blanquiverde. Permutó su sitio del costado al enganche constantemente. Le faltó chispa en el área.
JACOBO (3)
Poco
Lo intentó, pero no le salió nada. Implicado en el primer tercio de partido, pero venido a menos sucesivamente. No brilló por banda y tampoco pudo dejar su sello en la mediapunta.
CARRACEDO (6)
Creciendo
Sigue dando pasos hacia su mejor versión. Protagonista en el primer acto, con varias arrancadas y combinaciones. En la segunda mitad, dejó un zurdazo que casi acaba en gol.
ADRIÁN FUENTES (4)
Muy marcado
Se esforzó por no permanecer estático, pero la zaga armera le tenía cogida la medida. Pocas oportunidades para el madrileño, que tampoco tuvo la tarde.
Álex Martín (5) Entró tras el descanso. Dubitativo en los controles, aunque aseado en cortes y coberturas.
Del Moral (5) Entró como central y no desentonó. Ayudó en construcción.
Kevin Medina (4) No logró desbordar y acabó desquiciado con Alcedo.
Alcedo (3) Revolucionado. Dejó un buen disparo, pero pecó de individualismo.
Sergi Guardiola (-) No tuvo oportunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba