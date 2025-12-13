El Córdoba CF no pasa del suficiente en su gris empate ante el Eibar

IKER ÁLVAREZ (5)

Poco trabajo

Apenas tuvo que intervenir el andorrano, inédito de principio a fin de la cita. Atento en los balones áreos y en la construcción.

CARLOS ALBARRÁN (5)

Algo mejor

Sufrió poco en defensa y se dejó ver tímidamente por ataque. Dejó un par de combinaciones, aunque no logró aportar demasiado.

RUBÉN ALVES (5)

Pinchazo

Encuentro serio y con poco trabajo, que acabó antes de tiempo por un pinchazo. Es vital en la zaga,

XAVI SINTES (4)

Amonestado

Se quedó en la caseta tras el descanso. Serio en la primera mitad, aunque pecó de lentitud en un par de lances. Con la amarilla, Ania no arriesgó.

CARLOS ISAAC (6)

Lo sigue buscando

Se sigue sumando con mucha intención el pacense al ataque y frente a los armeros pudo haber inaugurado su cuenta goleadora. Activo e implicado.

ISMA RUIZ (5)

Difuminado

No acabó la cita por decisión técnica, lo que es noticia. La falta de claridad difuminó su rol. Intervino en la construcción.

DANI REQUENA (6)

Ese golpeo

Empaló un balón desde la frontal que pudo haberse convertido en golazo. Lo buscó con un par de disparos y dio fluidez a las basculaciones.

DALISSON (6)

De más a menos

Comenzó enchufado, llevando buena parte del peligro blanquiverde. Permutó su sitio del costado al enganche constantemente. Le faltó chispa en el área.

JACOBO (3)

Poco

Lo intentó, pero no le salió nada. Implicado en el primer tercio de partido, pero venido a menos sucesivamente. No brilló por banda y tampoco pudo dejar su sello en la mediapunta.

CARRACEDO (6)

Creciendo

Sigue dando pasos hacia su mejor versión. Protagonista en el primer acto, con varias arrancadas y combinaciones. En la segunda mitad, dejó un zurdazo que casi acaba en gol.

ADRIÁN FUENTES (4)

Muy marcado

Se esforzó por no permanecer estático, pero la zaga armera le tenía cogida la medida. Pocas oportunidades para el madrileño, que tampoco tuvo la tarde.

Álex Martín (5) Entró tras el descanso. Dubitativo en los controles, aunque aseado en cortes y coberturas.

Del Moral (5) Entró como central y no desentonó. Ayudó en construcción.

Kevin Medina (4) No logró desbordar y acabó desquiciado con Alcedo.

Alcedo (3) Revolucionado. Dejó un buen disparo, pero pecó de individualismo.

Sergi Guardiola (-) No tuvo oportunidad.