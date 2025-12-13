Carlos Albarrán, tras la cita ante el Eíbar: "Mentalmente estamos bien y hay que corregir cosas para el próximo partido"

Entre el juego, las sensaciones y la falta de resultados. En esas latitudes se mueve un Córdoba CF que tampoco pudo procurarse una despedida dulce del año en El Arcángel. No pudo consigo mismo, tampoco con el Eibar y, en palabras de Carlos Albarrán, uno de los protagonistas de la cita. «El equipo está jodido obviamente, está cabreado porque es lo que te digo, ve que tampoco está sufriendo en defensa, pero al ataque nos cuesta, nos cuesta mucho y es un aspecto que tenemos que mejorar, pero el equipo mentalmente creo que está bien, pero una vez está jugando y una vez terminan los partidos pues te cabreas y te frustras», expresó el lateral tras la cita.

Seis jornadas sin ganar

El Córdoba CF continúa atravesando un momento complicado en la competición, con seis partidos consecutivos sin sumar de tres. Las dificultades ofensivas y la falta de claridad en los metros finales se han convertido en una constante que los jugadores buscan corregir partido a partido. «La verdad es que el partido no ha sido bueno del equipo, nos está costando últimamente cuando los rivales se nos desplegan y esperan que tengamos pérdidas en su campo para salir a la contra, pues ahí el equipo en cierta manera le está costando la toma de decisiones, sobre todo una vez que llegamos a la zona de área y quizás tener más paciencia y moverla de un lado a otro para crear espacios. Es algo que obviamente tenemos que mejorar y yo creo que el equipo va a mejorar en ese aspecto, no tengo dudas», explicó.

El lateral también abordó su adaptación a distintas posiciones dentro del campo y la intención de aportar al equipo desde cualquier rol que le asigne el entrenador: «Según que partidos me encuentro más cómodo, otros más incómodos, pero intento siempre adaptarme lo mejor posible, obviamente en ataque a la que me incorporo pues se me nota que quizás estoy más incómodo que jugando por derecha y bueno, como te digo yo siempre intento ayudar al equipo, el míster decide, está decidiendo que puedo ayudar al equipo en esa posición, yo intento hacerlo lo mejor posible, a veces me sale lo mejor, a veces peor», indicó.

Falta de ocasiones

La falta de definición y la resistencia de los rivales se han convertido en un obstáculo constante: «Yo pienso que han venido a hacer su plan de partido, a defenderse y a intentar salir a la contra de las que pudieran, pero creo que no han tirado ni a puertas, solo nos han invitado a defender y bueno, como he dicho, nosotros llegamos mucho, estamos jugando mucho en campos contrario, tenemos la posesión, pero nos cuesta mucho tener ocasiones claras, que al final de lo que se trata el fútbol es tener ocasiones claras y meterlas y nos está costando, luego el equipo una vez tiene pérdidas creo que se está defendiendo bien, hay situaciones que tenemos que hacer faltas ya muy al límite, pero creo que el equipo está leyendo bien ese aspecto y ya os digo, mejorar el tema ofensivamente, nada, que una vez llegamos al campo contrario, a zona de área, tomar mejores decisiones y a partir de ahí vendrán los goles y vendrán las victorias», afirmó.