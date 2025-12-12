Iván Ania no se fía del Eibar: "Si no estamos a nuestro máximo nivel, estoy seguro de que no vamos a ganar"

Por razones varias, la cita de este sábado en El Arcángel entre el Córdoba CF y el Eibar (14.00 horas) llega envuelta en cierto aroma a jornada grande. Bien por la necesidad que arrastran sendos conjuntos, la importancia de un triunfo -casi independientemente del escenario- a estas alturas del campeonato en Segunda División, o bien por la simple tensión que se viene respirando en ambas parroquias durante las últimas fechas. Que no es poca. Y es que los de Iván Ania , inmersos en un final de año áspero y con la moral algo resentida, planean aferrarse a esta jornada para tomar oxígeno -y un punto de calma, de ser posible- a costa de un club armero igualmente tocado. «Queremos ganar el partido para despedir el año como locales. Sabemos de la dificultad del reto. Creo que la victoria está más cerca que nunca. Nos van a exigir estar a nuestro máximo nivel para poder ganar; si no lo estamos, estoy seguro de que no vamos a ganar», aseguró el entrenador blanquiverde en vísperas del duelo.

En busca de reacción

Cinco semanas suman los blanquiverdes sin conocer la victoria, por las cuatro, con tres derrotas consecutivas entre sus últimas tres actuaciones, que firma el conjunto de Beñat San José. De hecho, se vigila de cerca la situación del preparador donostiarra… «Las dinámicas, algún día se rompen. He analizado los resultados, desde el punto de vista como visitante. Han sido resultados cortos, contra los equipos más potentes de la categoría, como Almería, Racing... Son resultados que le pueden ocurrir a cualquier equipo de la categoría, no es significativo. Hay veces que han jugado con cinco defensas, otros con cuatro, incluso dentro del mismo partido. Es un muy buen equipo, al que para ganarle tienes que ser superior, porque es difícil de batir, regala poco», indicó.

Precisamente en las filas del club eibarrés figura un exblanquiverde con pasado reciente en El Arcángel, al que regresará apenas unos meses después de su marcha: Jon Magunazelaia. «Empezó siendo titular y haciéndolo muy bien, perdió peso en el equipo y en el último partido volvió al once. Le tengo un cariño especial, él quiso venir, él dijo que quería venir al Córdoba CF, le gustaba el club, lo que proponía. Hemos tenido un contacto con él, nos vino a ver cuando fuimos a jugar contra la Real Sociedad B, mantiene relación con la gente del año pasado. Es un jugador muy querido, que ha dejado un buen sello y al que le deseo lo mejor. Si está contra nosotros, va a estar muy motivado», avisó.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana. / manuel murillo

La enfermería y Alcedo

En lo relativo al parte de bajas, habrá poco alivio. No podrá disponer el preparador de hasta cinco integrantes del plantel para esta cita, y presumiblemente para lo que queda hasta el parón navideño: Theo Zidane, Diego Bri, Fomeyem, Adilson Mendes e Ignasi Vilarrasa. «No recuperamos a nadie, pero tampoco se nos cae nadie, seguimos manteniendo las bajas. Al equipo lo veo tranquilo, bien, responsabilizado, porque queremos ganar todos los partidos y llevamos un tiempo sin hacerlo. Theo tiene una lesión que viene provocada por otra, está sometiéndose a pruebas, se está viendo el tratamiento que puede hacer. Veremos si llega para el Mirandés», afirmó.

El que hace tiempo que ya no anda por el dique seco, no obstante, es un Juan María Alcedo que desde hace semanas parece haberse propuesto llamar a las puertas del once. Máxime en un lateral izquierdo al que oposita como única alternativa natural en este tramo del curso: «Estamos decidiendo por Carlos Albarrán en una posición que no es la suya lateral, porque es derecho. Están teniendo competencia sana, cada vez está mejor. Creo que con el paso de los entrenamientos, de los partidos, va a ir a más. Estuvo un largo tiempo parado, pero si decidiéramos ponerle de titular, está en total posición de poder hacerlo, tanto a nivel físico como de la lesión, que está totalmente curada», apostilló.