El Córdoba CF busca reforzar El Arcángel en su despedida casera ante el Eibar

lgo más ajustado de lo deseado, con el semblante aún bailando tras un puñado de reveses en las últimas semanas, pero, con todo, a diferencias manejables para convertir la accidentada antesala del cierre del año en una despedida a la altura, o al menos clasificatoriamente. Por el Córdoba CF, que recibe este sábado al Eibar en El Arcángel (14.00 horas), saben eso de buena mano. Y es que tan solo tres puntos por arriba y otros cuatro por abajo son la distancia entre el notable -y puede que alto- y el suspenso a falta de tan solo otros 12 por dirimirse en el 2025.

Eso sí, quizá los que saltan al juego frente al cuadro armero podrían tener valores doblados: cortar la mala dinámica, avivar a la afición antes del parón navideño, dar un salto en la tabla o castigar a un rival necesitado...

Razones hay muchas para que este sábado los pupilos del asturiano se despidan del Reino con otro talante al de las últimas citas, que se cuentan por dos reveses consecutivos. También por reconectar al grupo antes de medirse al Mirandés y luego abordar un mercado invernal que promete agitaciones en enero.

Todo pasa así porque el cruce con los de Beñat San José se traduzca en el fin de la hemorragia que comenzó en las primeras semanas de noviembre.

Igual de exigido, o incluso un punto más, desnortado, anda también el Eibar. De hecho, el cruce en territorio cordobés se presume como una bola de partido para el propio preparador donostiarra, sobre el que se vienen haciendo cábalas en torno a una posible destitución en las últimas fechas. Los números resguardan ese debate: dirige al antepenúltimo de LaLiga Hypermotion a día de hoy, con 17 puntos y a tan solo uno de la salvación, pero con la losa de haber sacado tan solo 13 de los 45 puntos más recientes en disputa, que lo convierten en el equipo menos regular de la categoría desde la jornada 2 hasta la 17.

Es más, tan solo han logrado una victoria desde septiembre y lejos de casa, pese a que Ania no se fía de los números, no ha rascado nada más que un par de empates. Tan solo la Real Sociedad B, que sigue sin puntuar a domicilio, le empeora el registro a día de hoy.

Los futbolistas del Córdoba CF ensayan en rondos durante un entrenamiento. / MANUEL MURILLO

Un once que cambie todo

En El Arcángel controlan ese panel de urgencia con el que viene batallando el club eibarrés. Y, en esa línea, Iván Ania también quiere atinar con un once que parece haberse difuminado.

En portería, no obstante, la cosa está clara. Iker Álvarez ha cogido el timón y compleja se antoja la papeleta de Carlos Marín hasta, al menos, otra salida internacional del meta andorrano.

Por delante, la línea de escuderos también parece marcada. En el eje Rubén Alves es el innegociable, que ya emprendió el viaje directo de la sanción a la titularidad hace apenas unos días en Butarque y sigue siendo una pieza fuera de debate en las alineaciones del asturiano. Su socio, con el que saltó ante el Leganés, será Xavi Sintes.

Es en la derecha donde podría haber algo de movimiento, aunque sujeto con pinzas. Carlos Isaac, que acabó renqueante -molestias musculares- el pasado duelo en suelo pepinero, podría dejar su sitio a un Carlos Albarrán desubicado en el perfil izquierdo pero que bien sabe cómo explotar sus virtudes en el perfil derecho. Liberaría esa opción el carril para la primera titularidad del curso de Juan María Alcedo, que viene llamado a la puerta, además de descargar a un Carlos Isaac que prácticamente ha jugado todo esta temporada. Sin embargo, igual de plausible es la opción de que se mantenga en el costado derecho y, o lo movimientos se limiten al flanco opuesto, o incluso la dupla Isaac-Albarrán se mantenga sin alteración por otra jornada, que sería la octava consecutiva para ambos.

En mediocampo las probaturas salieron algo torcidas hace una semana y podrían posibilitar otro giro del guion. Tras dos salidas de inicio, todo apunta a que no hilará una tercera Pedro Ortiz, para dejar libre la tercera plaza de un mediocampo en el que la alternativa más probable es la del retorno de Jacobo González a la posición de enganche. Porque justo por detrás no hay negocio posible: Isma Ruiz y Dani Requena se han convertido en el binomnio intocable.

Sin González en la izquierda, Dalisson se perfila como de nuevo dueño temporal de ese territorio. No se vistió de corto el hispano-brasileño ante los leganenses, aunque la pobre actuación de su competidor por el puesto en aquel partido (Jacobo), unida a cierta irregularidad de Kevin Medina, parecen una base propicia para volver a la titularidad.

En la derecha estará Christian Carracedo, sin debate en el extremo, mientras que en punta tampoco se espera cambio alguno, con la undécima partida desde primera hora para el pichichi califal Adrián Fuentes (7), que después de dos jornadas sin ver puerta buscará reconciliar sensaciones.

Kevin Medina realiza un pase ante la presión de Pedro Ortiz. / MANUEL MURILLO

Bajas en el Eibar

Desde el otro lado, Beñat San José, que relevó a un Joseba Etxebarria que allá por el pasado curso se convirtió en el primer entrenador destituido en el banquillo de Ipurúa en 15 años, también irá con el plan condicionado. Difícilmente podrá contar el de San Sebastián con el atacante Xeber Alkain, aquejado de molestias musculares en el abductor derecho, e imposible será alinear al veterano central portugués Jair Amador, que presenta una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.