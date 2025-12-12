El Córdoba CF busca su primera victoria bajo el arbitraje de González Díaz, que dirigirá su partido ante el Eibar

El árbitro asturiano Miguel González Díaz (Oviedo, 1993), perteneciente al colegio de árbitros de Asturias, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el decimoctavo partido de la temporada 2025-2026 del Córdoba CF, que se disputará el próximo sábado contra el Eibar en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (14.00 horas), correspondiente a la jornada 18 de LaLiga Hypermotion, la última por tierras califas en el 2025.

Trayectoria arbitral

El ovetense, de 32 años, cuenta con una destacada trayectoria, habiendo arbitrado de manera continua durante las últimas siete temporadas. Su experiencia incluye dos años en la extinta Segunda División B, dos en Primera Federación y tres en lo que actualmente se conoce como LaLiga Hypermotion. En total, ha dirigido 92 partidos, mostrando 438 tarjetas amarillas (promedio de 4,76 por partido) y 18 rojas (0,20). En cuanto a los resultados, su balance refleja 46 victorias locales, 25 empates y 21 triunfos visitantes.

Esta no será la primera vez que González Díaz arbitre un encuentro del cuadro blanquiverde, ya que ha dirigido al equipo en cuatro ocasiones previas, aunque nunca en El Arcángel. En esos partidos, todos a domicilio, el balance ha sido de tres empates (contra Ferrol, Albacete y Dépor) y una derrota (ante el Mirandés en la primera jornada de la pasada temporada). Es decir, el equipo de Iván Ania aún no conoce la victoria bajo su dirección. Sí que lo hacen los armeros, que salieron con los tres puntos de sus últimas dos coincidencias con el asturiano, si bien saldaron con derrota las tres primeras entre el total de cinco veces en las que se han cruzado sus caminos hasta la fecha.

En el VAR estará el valenciano Iván Caparrós Hernández, de 35 años.