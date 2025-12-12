Beñat San José, entrenador del Eibar: "El partido ante el Córdoba CF es una final"

Un equipo «con las ideas claras», «con identidad» o que juega «para atacar». Esas son algunas de las ideas que extraen por latitudes norteñas en vísperas del duelo entre el Córdoba CF y el Eibar de este sábado en El Arcángel (14.00 horas). Una cita de cara a la que el preparador armero, Beñat San José, no duda a la hora de catalogar como una «final» anticipada: «El Córdoba CF es un gran rival, que se ve que lleva mucho tiempo con el entrenador. Es un ejemplo de club. Han tenido baches, pero han mantenido la estructura. Su entrenador tiene las ideas muy claras, en un equipo con una identidad muy marcada, que me gusta bastante. Tienen llegada al área, juegan para atacar. Presionan como nosotros, vamos a tener que estar muy certeros. Lo de mañana es una final, cuando estás abajo, hasta que no salgas, todos lo son», aseguró tajante.

Porque en plena zona de descenso y con la rémora de tan solo un triunfo entre sus últimas 11 actuaciones, se asume que el bloque eibarrés buscará un giro de timón en tierras cordobesas: «Estamos fastidiados, golpeados, pero con cero victimismo. Tenemos claro que lo que viene es lo que nos va a llevar adelante. Tenemos bastante autocrítica, estamos en una situación en la que no queríamos estar y también nos sorprende, viendo un poco cómo han ido los partidos, pero es la realidad. Vamos a hacer un gran partido, sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival», apuntó.

«Dejar la portería a cero lejos de casa es un objetivo que tenemos, te acerca mucho a un buen resultado. Esta temporada hemos llegado a ser un equipo muy sólido, que por razones se ha ido diluyendo un poco. Tenemos que volver a esa senda. El Córdoba CF ataca mucho, así que es un objetivo que nos motiva mucho», avanzó.

Difícil situación

En clave propia, el donostiarra también valoró su situación personal, en entredicho en plena crisis de resultados y pendiente de precisamente el desenlace de este sábado, o bien las citas venideras, para continuar o no al frente del banquillo de Ipurúa: «Soy el máximo responsable, es mi trabajo. Me han transmitido tranquilidad, apoyo. Soy la cara visible y responsable de esta situación, pero también de dar energía, dar optimismo y trabajar con la mejor voluntad. El Eibar sale a cada partido con mucha energía, nos falta ese buen resultado para dar confianza», zanjó.