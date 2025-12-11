Cuando Xabi Alonso apuntilló al Córdoba CF con la camiseta del Eibar

El Córdoba CF y el Eibar tienen una historia relativamente reciente de enfrentamientos, pero ciertamente una historia más que intensa. Sin ir más lejos, en la temporada 2013-14, la del ascenso blanquiverde a Primera División, tuvo un prólogo más que decisivo en febrero, cuando la entidad blanquiverde destituyó a Pablo Villa, preparador cordobesista, tras la derrota en El Arcángel ante el Eibar de Gaizka Garitano (0-2).

Baño en Ipurúa

Pero ya en la segunda visita del Córdoba CF a Ipurúa se vivieron detalles y momentos más que importantes para el devenir cordobesista. El 26 de noviembre del 2000, el Córdoba CF de Pepe Escalante visitaba el estadio armero ocupando la tercera plaza de la clasificación. Hay que recordar que entonces no había eliminatorias de ascenso y subían a Primera División los tres primeros. Aquel Córdoba CF de Alfonso Espejo, Montenegro, Ruiz Otxoa, Arnau u Óscar Ventaja, entre otros, llegaba a tierra guipuzcoana igualado a 24 puntos con el segundo clasificado, el Sevilla y a sólo tres del líder, el Tenerife.

Pablo Villa, en el suelo, tras una entrada de Gaizka Garitano, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El Eibar era un equipo estabilizado en la segunda categoría del fútbol nacional, en la que militaba desde más de una década antes, mientras que el Córdoba CF cumplía su segunda temporada en Segunda tras el Cartagenazo. Las expectativas blanquiverdes eran inmejorables, ya que tras el primer tercio de Liga, el equipo de Escalante se había encaramado a la zona noble de la clasificación. Sin embargo, aquel Córdoba CF fallaba lejos de El Arcángel. Una semana antes había caído en casa del líder, el Heliodoro Rodríguez López, y miraba Ipurúa como una oportunidad para recuperar terreno y pelear la primera plaza, ya que los azulgranas luchaban por evitar el descenso.

Xabi Alonso, a balón largo

Blas Ziarreta dirigía al equipo armero, que arrolló al cordobesista, goleándole por 3-0 y dejando a las claras que el Córdoba CF debía mejorar lejos de casa si quería ser aspirante al ascenso. Desgraciadamente, el devenir de la Liga confirmó que aquel Córdoba CF aún estaba algo verde para aspirar a cotas mayores y el Eibar le lanzó el primer aviso en la jornada 14 de aquella 2000-01. Gato Fernández, Juanito, Roberto, Tena, Ruiz Otxoa, Montenegro, Ramos, Óscar, Arnau, Manolo y Espejo fue el once alineado por Escalante en Ipurúa aquel 26 de noviembre del 2000.

Rafa Benítez y Xabi Alonso, durante su etapa en el Liverpool. / J.F.MORENO / EFE

El Eibar practicó el típico juego del norte. Mucho balón aéreo y mucha disputa de la segunda jugada, así como enorme empuje en las acciones a balón parado. El Córdoba CF presumía de juego al pie, pero aquellas delicadezas no servían en el campo armero. Los blanquiverdes aguantaron el primer tiempo el temporal guipuzcoano, pero en el segundo acto claudicaron ante la mayor ambición azulgrana. Javi anotó el primer tanto local nada más regresar de vestuarios, pocos minutos después, en el 52, Gato Fernández fallaba estrepitosamente y Llorente marcaba a placer. El gol que certificaba la goleada lo anotó Arenaza y la asistenia, desde la esquina del córner fue de un tal Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid.

Clemente lo manda, Toshack lo recupera

El joven centrocampista tolosarra llegó al Eibar cedido por la Real Sociedad unos meses antes, ya que Javi Clemente, técnico realista en aquel momento decidió que el hijo de Perico Alonso se fogueara en la Segunda División, a pesar de que ya había debutado oficialmente con el primer equipo txuri-urdin. Con Ziarreta, y a pesar de que el juego distaba mucho de lo que hubiera preferido el joven centrocampista, Xabi Alonso lo jugó prácticamente todo.

Tanto fue así que en el mercado invernal Xabi Alonso regresó a San Sebastián. Javi Clemente había sido destituido. John Benjamin Toshack volvió a tomar las riendas de la Real Sociedad y pidió que el tolosarra no volviera a Eibar. En la Real fue titular indiscutible y sólo cuatro años después de aquello no sólo fue traspasado al Liverpool de Rafa Benítez, sino que se proclamó campeón de Europa.

“Han jugado con muchos balones por alto y no hemos sabido pararlos”, reconoció Pepe Escalante tras aquel descalabro eibarrés del Córdoba CF. “Ha sido un partido duro”, reconoció Ariel Montenegro, que sufrió a Xabi Alonso de manera especial. “No pudimos contrarrestar en ningún momento el juego del Eibar y no hay duda de que han sido superiores a nosotros”, admitía el argentino tras aquel encuentro. Un partido que finalizó con una goleada en la que la puntilla la dio un Xabi Alonso que ahora se empeña en el juego de toque y que vive sus horas más tensas en el banquillo del Real Madrid.