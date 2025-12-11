Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Eibar

El choque será retransmitido por una gran variedad de teleoperadores a través del canal LaLiga TV Hypermotion

Un grupo de aficionados, en la grada de El Arcángel.

Un grupo de aficionados, en la grada de El Arcángel. / Manuel Murillo

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF recibe este sábado a las 14.00 horas al Eibar en un partido de la 18ª jornada de la Liga Hypermotion de fútbol. El partido, como todos los de la Liga, podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga TV Hypermotion.

Los choques del equipo blanquiverde pueden seguirse durante esta temporada en plataformas como Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange, Vodafone, Telecable, Amazon Prime Video o varios de las empresas recogidas en el grupo MásMóvil (Yoigo, Virgin Telco, Telecable, R y Euskaltel), entre otras. A nivel local, PTV Telecom representa una vía asequible para seguir los partidos del cuadro blanquiverde, a través de su plataforma Zapi (2,95 euros al mes).

El conjunto que entrena Iván Ania llegará al partido contra el Eibar ubicado en la duodécima plaza con 22 puntos, a tres de la zona de ascenso y con un margen de cuatro sobre la de descenso. Su rival vasco es uno de los cuatro que aparece en la zona roja de la tabla, pues se encuentra en el 20º lugar con 17 puntos, a cinco del conjunto cordobesista. Las bajas del Córdoba CF para este choque son las de Fomeyem, Vilarrasa, Theo Zidane, Diego Bri y Adilson.

Varios jóvenes aficionados cordobesistas, en un partido de esta temporada.

Varios jóvenes aficionados cordobesistas, en un partido de esta temporada. / A.J. González

