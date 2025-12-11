Guille Roldán, exjugador del Córdoba CF y Eibar: "Cumplí un sueño debutando con el equipo de mi tierra, es mi ADN"

Forjado en la base del Córdoba CF, debutante con el primer equipo a comienzos de siglo y miembro de una de las camadas más recordadas del fútbol cordobés, Guille Roldán (Córdoba, 1981) sigue prolongando su historia con el balón a los 44 años, ahora en el Atlético Espeleño, aunque atravesando una compleja recuperación tras lesionarse del ligamento cruzado. Entre medias, dejó huella en clubes como el Melilla, el Alcoyano o un Eibar con el que firmó un ascenso inolvidable y al que precisamente se enfrenta este sábado el conjunto de Iván Ania en El Arcángel (14.00 horas). Dos escudos que marcaron su carrera y que hoy repasa con la misma naturalidad con la que habla de sus inicios, de las personas que lo acompañaron en el camino y de una ilusión que, pese al paso del tiempo, asegura que no entiende ni entenderá de límites.

PREGUNTA: Cordobés, se formó en el Córdoba CF, con el que debutó en 2001, y acabó siendo también nombre propio en la historia del Eibar, donde logró un ascenso a Segunda División.

RESPUESTA: Estuve en el club desde alevín de primer año, desde ahí. Empecé en las categorías inferiores y pasé por todas ellas, hasta juveniles y después al equipo filial, que estaba en Tercera Federación. Allí estaban Pepe Murcia, Andrés Armada, Curro Vacas, Pepe Díaz, Serafín, Rafa Martínez, Sebas Moyano... un montón de compañeros conocidos en el fútbol cordobés. Llegué a debutar y al año siguiente, que hice una buena temporada, llegué a jugar cinco partidos con el Córdoba CF. Cumplí un sueño al debutar con el equipo de mi tierra, es mi ADN.

P: ¿Qué recuerda de aquella primera época como blanquiverde?

R: Es algo muy bonito, que lo seguimos manteniendo. Nos llamamos a nosotros mismos como el 'Córdoba CF B de origen'. Cuando llegué a ese filial, tenía 18 años. Ya había gente de Córdoba mayor que yo ahí, que habían logrado llevarlo a Tercera. Todas las navidades nos juntamos, con Pepe Murcia... Mucha gente de Córdoba que jugaron ahí y, entonces, nos vemos todos los años para recordarlo y echar el día. Es lo bonito del fútbol, te quedas con grandes personas y con las que has compartido mucho.

P: El nombre de Pepe Murcia, entrenador del filial por entonces, habrá sido importante en su carrera.

R: Ha sido muy importante para mí. Yo llegué con 18 años, me hizo debutar en Tercera. Después, estuve un año con él y salieron muy bien las cosas, eso hizo que pudiera debutar con el primer equipo. Él es un hombre muy querido por todos los jugadores de aquí a los que ha entrenado. Sigo teniendo contacto con él, tenemos un grupo todos juntos. Fue muy importante en el fútbol cordobés también, por supuesto, entrenando muchos años al Córdoba CF.

P: Después, brilló en Melilla con ocho goles y disputó otra fase de ascenso al fútbol plata.

R: Con el Melilla fue un año muy bueno en Segunda División B. Fue muy bonito, estuve tres años, tengo grandes recuerdos. Fue una pena no conseguir el ascenso, nos eliminó el Alavés, que era un gran equipo. Melilla siempre ha hecho buenos proyectos, tengo buena relación con la gente de allí todavía, tengo grandes recuerdos y desde allí tengo constancia de que aún se me tiene cariño.

Guille Roldán, junto a sus camisetas en el Eibar y Córdoba CF, más las de Pepe Díaz (Oviedo) y Joaquín (Málaga). / VÍCTOR CASTRO

P: Un año más tarde volvió al fútbol profesional, en el Alcoyano. En diciembre de 2012 se enfrentó al Córdoba CF, en El Arcángel. ¿Cómo fue la experiencia?

R: Fue algo inolvidable, volver a mi tierra, en Segunda. Ver El Arcángel lleno... se me pusieron los pelos de punta. Pude ver a la familia, a muchos amigos y conocidos. Fue una derrota clara, por 3-0, pero lo que viví fue increíble. El Córdoba CF tenía un equipazo, con Paco Jémez y una plantilla con Pepe Díaz, Charles... Había futbolistas de mucha calidad, hicieron un magnífico año. Con esa plantilla, era un equipo para subir y, en cuanto a juego, creo que es de los mejores años de fútbol que se han visto aquí. Aunque fuera con otra camiseta, el sentirme de vuelta a El Arcángel, pisar ese césped, escuchar el himno. Para mí fue algo único (sonríe).

P: De Alcoy a Ipurúa. ¿Qué recuerda de esa temporada allí?

R: Mi carrera ha sido amplia. Salí de Córdoba y estuve diez o doce años fuera de casa. En la 2012-2013 firmé con el Eibar, un equipo que estaba entonces en Segunda División B y con las expectativas muy altas. Fue algo histórico, algo soñado, el llegar y conseguir ese ascenso. Jugamos Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao, al que eliminamos en el último partido copero que se disputó en el anterior San Mamés, y después contra aquel Málaga de Champions League, con Demichelis, Isco Alarcón...

Tengo la camiseta de Joaquín Sánchez de entonces. Incluso con él aparecí en la televisión, contando chistes, antes de enfrentarnos (ríe). Fue un año precioso que culminó con un ascenso.

En Eibar viví cosas inolvidables, en Copa del Rey eliminamos al Athletic de Bilbao y jugamos el último partido copero que hubo en San Mamés

P: Como armero, compartió vestuario con figuras en la historia del Eibar como Irureta, Arruabarrena, Raúl Navas, Yuri Berchiche, Ander Capa…

R: Cuando llegas a un equipo y las expectativas se cumplen, eso es lo que más recuerdas después. Estuvimos todo el año entre el primer y segundo puesto, ascendimos por el 'play off', pero la Liga fue dura. Allí viví momentos por los que uno juega al fútbol, que los tengo todavía en la retina y me ponen sentimental. La mayoría de los jugadores eran muy jóvenes, seguidamente tuvieron la oportunidad de subir a Primera, en dos ascensos directos. Dieron un salto que les cambió la vida, prácticamente. Éramos un equipo, fue uno de los clubes en los que yo me sentía que antes de empezar, sabía que era muy difícil que fuéramos a perder los partidos.

Guille Roldán celebra un gol ante el Real Oviedo en aquel 'play off' con el Eibar. / EFE

P: Fue fundamental en aquella fase de ascenso. Anotó dos goles en la eliminatoria ante el Oviedo y otro en la final, con el Hospitalet.

R: El 'play off' se me dio super bien. Soy una persona que me motivo ante esos partidos, intento sacar lo mejor de mí. Fue magnífico el poder marcarle al Oviedo allí, con 30.000 personas en la grada, haciendo el 1-2 en el minuto 87 y remontar. Después en la vuelta, en Ipurúa, marcar el 1-0 que nos dio la victoria, hace que te sientas futbolista, importante, por haber hecho dos goles que han sido importantes. En la última eliminatoria ante el Hospitalet también marqué en el primero y asistí en el segundo gol, salimos de casa 3-0, casi con un pie en Segunda. Lo que viví allí con la afición, que me paraba para echarse fotos y pedirme autógrafos, junto a la celebración, hicieron de todo eso algo inolvidable.

P: Ambos equipos, Córdoba CF y Eibar, se cruzan este sábado en El Arcángel. ¿Está siguiendo cómo les va esta temporada?

R: He ido a ver al Córdoba CF varios partidos, justo este no podré porque tenemos precisamente la comida de Navidad con antiguos compañeros. Estoy en el Atlético Espeleño y me es complicado ir a algunos, pero el otro día fui a verlo contra el Cádiz, que estaba Gaizka Garitano como entrenador rival. Él estuvo conmigo en el Eibar. Ha ido a más, como contra el Almería, etc. Veo a un equipo que debe intentar mantener la categoría lo antes posible y, si luego tiene opciones, pelear por todo. Las temporadas son muy largas, se deciden a partir de abril, normalmente.

Respecto al Eibar, mantengo relación con gente de allí. Estos años atrás siempre ha estado luchando por el ascenso, trabajan muy bien, aunque ahora mismo no les esté yendo demasiado. Compiten siempre, va a ser un partido competido e igualado.

P: ¿Recuerda alguna anécdota de sus distintas etapas en ambos clubes?

R: No tanto como anécdota, pero sí el recuerdo que me queda de las dos etapas. En el Córdoba CF estaba con gente de aquí, a los que veo todavía a día de hoy. Es como mi familia, mi sentimiento. He nacido cordobés, tengo aquí a mis amigos, a mi familia. El Córdoba CF es mi familia. En Éibar me dieron mucho cariño, conseguí los objetivos y lo tengo como, en este caso, una segunda familia que te acoge y te da la oportunidad de vivir todo aquello, también.

El Córdoba CF es mi familia, mi sentimiento. El Eibar lo siento como una segunda familia que te acoge

P: En la actualidad, a sus 44 años, sigue en activo. Suma su quinta campaña en el Atlético Espeleño, ahora en División de Honor.

R: Es un pueblo de Córdoba, allí llevó cinco años y le hemos tratado de dar nombre en estos últimos, con las categorías en las que hemos estado anteriormente. Hasta el pasado curso estábamos en Tercera, ahora en División de Honor. Es un pueblo humilde, ellos mismos lo dicen, hacen todo lo que pueden. La 2024-2025 fue complicada, ahora estamos intentando hacerlo lo mejor posible. El entrenador es Ariel Montenegro, antes era Juan Carlos Quero. Es un equipo muy joven, de chavales que quieren hacerse futbolistas, que están aprendiendo y haciéndolo muy bien. El objetivo es mantenernos y después, si se puede, buscar algo más. Hay hambre, es importante.

Guille Roldán posa con dos bufandas pertenecientes a su paso por el Eibar. / VÍCTOR CASTRO

P: Anda lesionado de la rodilla, actualmente.

R: Sí, nada más empezar la temporada. En el primer partido tuve una lesión del ligamento cruzado anterior, que es bastante complicada. Llevo un mes y una semana desde la operación. Mi objetivo es intentar quedarme lo mejor posible para hacer mi deporte o, si puedo, volver al fútbol. Quiero ir paso a paso, cuando vea cómo estoy, decidiré si cuelgo las botas o sigo jugando. Me sabría mal retirarme de esta forma, pero voy a luchar, como siempre lo he hecho.

P: Después de más de dos décadas y media de carrera, imagino que la intención es seguir hasta donde llegue la ilusión.

R: El caso es que la ilusión, siempre la tengo (ríe). Creo que me va a fallar el cuerpo antes que eso. No he tenido nunca ese momento de decir ‘no quiero jugar más’. Es curioso, porque llevo toda mi vida ligado al fútbol, con viajes, estando lejos, viviéndolo de forma profesional o menos… El tenerlo, despejarme y hacer lo que me gusta, es como mi modo de vida. Llegará la hora, evidentemente, pero tengo claro que solo será cuando no pueda más.

P: Por último, ¿con quién irá el sábado?

R: Soy cordobés, es el equipo de mi tierra. Es verdad que viví algo muy bonito en Éibar, pero quiero que sea el Córdoba CF el que gane. Después, que ambos ganen todos los partidos y que consigan subir los dos de categoría. En mi corazón están el primero y el segundo, prácticamente. Ojalá a ambos les lleguen los resultados y logren sus objetivos, que sigan creciendo.