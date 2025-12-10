Rubén Alves: «En el vestuario no hay ningún objetivo, sino conseguir todos los puntos posibles»

Rubén Alves, central del Córdoba CF, aseguró este miércoles que «en el vestuario» del conjunto blanquiverde «no hay ningún objetivo» para la actual temporada. El hispano-brasileño quiso matizar que el objetivo de este Córdoba CF es «conseguir todos los puntos posibles» y, por ello, el equipo cordobesista sale cada domingo «al campo a conseguir los tres puntos en todos los partidos», por lo que la mira de este Córdoba CF es «estar lo más arriba posible».

"Todos los partidos son muy difíciles"

Rubén Alves amplió que ese objetivo de «estar lo más arriba posible» requiere «ganar partidos, conseguir puntos, tener buenas rachas y luego, pues en el mes de marzo, abril, mayo, veremos hasta dónde hemos llegado, qué es lo que podemos conseguir». Según el central blanquiverde, «todos los equipos que estamos en esta categoría vemos que cualquiera puede ganar a cualquiera, que todos los partidos son muy difíciles y que para ello, pues estamos peleando». Alves remarca así la igualdad existente en Segunda División, una categoría en la que «todos estamos muy parejos, quitando, pues uno, dos, tres equipos que están ahí arriba un poco descolgados, pero todos estamos muy igualados. Y eso quiere decir que que está siendo una liga muy competitiva. Puede ser bonito, pero claro, nosotros lo que queremos es estar lo más arriba posible, con los máximos puntos posibles, y para eso trabajamos cada día, y para eso salimos al campo todos los días en cada partido, a conseguir los tres puntos», puntualizó el defensa del Córdoba CF.

Rubén Alves forcejea con Diego García durante una acción a balón parado ante el Leganés. / CD LEGANÉS

También analizó Rubén Alves la mala racha en la que está inmerso el Córdoba CF, con tres puntos sumados de los últimos 15 en disputa. «Bueno, para ganar lo primordial, lo más importante es meter gol y creo que cuando conseguimos meter goles y sobre todo, cuando lo hacemos primero antes que el rival, pues se nos pone mucho de cara el partido», reconoció el defensa blanquiverde, que señaló ademas que el equipo está «intentando mejorar en ello». Eso sí, Rubén Alves aseguró que, al igual que en el concepto defensivo, el ofensivo es una responsabilidad «de equipo, de todos. También es importante el balón parado. Intentamos de todas las maneras realizar el gol y y luego también el trabajo defensivo, que estamos teniendo bastante en las últimas jornadas, en los últimos meses defendiendo nuestra portería, pues es positiva. Así que, bueno, intentaremos que de cara a gol la cosa la cosa mejore», deseó el jugador blanquiverde.

Rachas y sensaciones

Prosiguió Rubén Alves analizando la trayectoria liguera de este Córdoba CF en los casi cuatro meses de competición. En su anterior comparecencia ante la prensa, el hispanobrasileño recordó que «las sensaciones eran eran más positivas, sí que es verdad que las sensaciones eran mejores que los resultados. Luego tuvimos una racha positiva, en la que todo iba bastante bien, y ahora hemos vuelto otra vez a una racha un poco negativa, que queremos cortarla cuanto antes, y eso se corta de la única manera que es ganando». Rubén Alves lamentó que en Butarque, el pasado domingo, «tuvimos una buena oportunidad», pero no se logró. Ahora, este sábado en El Arcángel «intentaremos ante el Eibar cortar la racha, empezar a tener una racha positiva como la que tuvimos, y de esta manera, pues las sensaciones serán diferentes, todo será más positivo, y ganando las semanas son mejores para todos». El central del Córdoba CF comentó que «imagínate si el otro día hubiésemos ganado, yo creo que esta semana sería todo muy diferente, así que, por mucho que hiciésemos un partido un poco menos vistoso, yo creo que con una victoria el otro día, pues todo hubiese sido muy diferente. Pero bueno, así es el fútbol, así que intentaremos conseguir la victoria este sábado».

Eibar, próximo rival

Incidiendo en el actual momento del Córdoba CF, Rubén Alves amplió que «sí que es verdad que estamos teniendo una racha un poco negativa, que también se junta seguramente con el nivel individual de cada uno, que si lo conseguimos subir lo antes posible, pues seguramente todo será más positivo, todo será mucho mejor, los resultados serán más positivos». Además, el defensa cordobesista apeló a «estar tranquilos, seguir trabajando cada día. Todos queremos ganar, todos queremos tener más puntos de los que tenemos. Aun así, estamos en una posición que, pues mira, ni tan mal, pero sí que es verdad que con unos puntitos más en las anteriores jornadas, pues estaríamos en una posición bastante mejor, mucho más privilegiada de la que estamos, y eso es lo que buscamos», y deseó que «al final no tengamos que acordarnos de todos estos puntos que no estamos consiguiendo».

Sobre el Eibar, Rubén Alves aseguro que es «muy buen equipo, con muy buenos jugadores, un equipo intenso, agresivo, que nos va a poner las cosas muy difíciles, con jugadores con experiencia en la categoría. Un equipo muy complicado, como son todos». Además, el hispanobrasileño señaló que el conjunto armero «llega muy bien por las bandas, tiene muy buenos jugadores e intentaremos hacerles daño con nuestras armas. Intentaremos, que es lo que queremos, da igual el equipo que que venga o con los que nos enfrentemos, que siempre queremos ganar, intentar hacerlo de la mejor manera posible y para la afición, para nosotros conseguir esos tres puntos y, sobre todo, en casa, que ya llevamos dos jornadas sin conseguirlos», recordó un Rubén Alves que reclamo que «nuestro campo sea un fortín y que todo equipo que vengta aqui lo pase mal».

El estado de Fomeyem

Pese a esa mala racha, el vestuario del Córdoba CF «está tranquilo, no tiene nerviosismo ni ansiedad», aseguro Rubén Alves. «Queremos ganar lo antes posible para cortar la racha de estos cinco partidos que llevamos sin ganar. También es importante el hecho de llevar muchos partidos sin ganar en casa, para eso, para nosotros es importante. Siempre queremos ganar, sea en casa o fuera, pero bueno, sobre todo en casa, que es más importante dentro de lo que cabe. Así que bueno, no hay esa ansiedad», reitero Rubén Alves, que posteriormente lanzó un mensaje a la aficion: «Estamos tranquilos, estamos trabajando para conseguir la victoria lo más rápido posible y queremos que sea este sábado delante de nuestra afición, y a eso vamos a salir desde el primer segundo».

Finalmente, Rubén Alves habló del estado físico de Fomeyem. «Bueno, al principio parecía que no era para tanto, pero bueno, a lo largo de las semanas estamos viendo que la evolución que está teniendo Fomeyem no es muy rápida, digamos que está siendo un poco lenta, todavía tiene el tobillo un poco hinchado, y bueno, será cuestión de su cuerpo, de cómo recupera él, de cómo va evolucionando poco a poco. Y obviamente, todos somos importantes, Fomeyem estaba haciendo las cosas muy bien dentro del terreno de juego, pero también se está viendo que el que le está sustituyendo lo está haciendo bastante bien. Cuando yo tampoco estaba, pues, quién salió lo estaba haciendo muy bien. Y había una pareja de centrales maravillosa y eso es importante para el equipo, que el que juegue lo haga bien y que no se note la la ausencia de ningún jugador. Así que por ese lado estamos estamos contentos», finalizó Rubén Alves.