La pelea del Córdoba CF ante el Eibar: entre interrupciones o continuidad en el juego

El Córdoba CF regresa al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, un estadio que no hace mucho se había transformado de nuevo en un fortín -o casi-, tal y como reclama cualquier objetivo blanquiverde: sea el de la permanencia, como la pasada temporada, sea un ascenso, como en la campaña anterior, sea la pelea por los puestos de eliminatorias de ascenso a Primera, deber que se había puesto la entidad blanquiverde para esta 2025-26.

Cuando El Arcángel era un fortín

Al paso de la jornada 18 de la pasada temporada, la 2024-25, el Córdoba CF era el tercer mejor equipo como local. De nueve partidos disputados ante sus aficionados, el conjunto blanquiverde se había impuesto en cinco y había empatado en cuatro, por lo que lograba mantener El Arcángel como fortín. De hecho, era el único invicto en casa, junto al Levante -que finalmente ascendería- y sus datos goleadores, ofensivos y defensivos, eran notables: había marcado 18 goles en nueve encuentros, a dos de media por partido, y sólo había encajado ocho, es decir, menos de un tanto por encuentro. Esos 19 puntos en nueve choques aportaban una media de más de dos puntos por encuentro en sus actuaciones en el Bahrain Victorious Nuevo Arcangel, por lo que la hoja de ruta para la permanencia, objetivo entonces, se cumplía a rajatabla. En sólo aquellos nueve partidos, el Córdoba CF lograba casi el 40% del objetivo global de toda la temporada.

Los jugadores del Córdoba CF celebran un gol al Cartagena en El Arcángel, la pasada temporada. / MANUEL MURILLO

Un año después, la situación es muy diferente. De ser el tercer mejor local, el Córdoba CF ha pasado a ser el octavo peor visitante. De 19 puntos en 9 encuentros se sitúa ahora con 11 puntos en ocho partidos. Incluso ganando este sábado al Eibar, el déficit con el Córdoba CF de la pasada campaña sería de cinco puntos. En caso de empate, la desventaja sería de siete puntos. Si hace un año el balance goleador era de 18 a favor y ocho en contra, el actual es de 11 a favor -siete menos- y 12 en contra -cuatro más-, a falta de un partido, el de este sábado frente al Eibar.

El segundo peor visitante

El alivio lo puede tener el equipo de Iván Ania ante el conjunto armero. El Eibar llegará a El Arcángel siendo el segundo peor visitante de la categoría y siendo uno de los dos únicos equipos, junto a la Real Sociedad B, que aún no han conseguido ganar como visitante. El equipo de Beñat San José ha anotado cinco goles tan sólo lejos de Ipurúa y ha encajado nada menos que 16, a dos goles de media por partido. Llega, por tanto, este Eibar como víctima propiciatoria para que el Córdoba CF corte definitivamente esa racha de tres puntos sobre 15 sumados y de sólo 11 puntos en casa de 24 en disputa.

Tiempo efectivo de juego

Pero además existe una antítesis entre el Córdoba CF y el Eibar que puede influir el sábado a la hora de decantar el encuentro hacia blanquiverdes o azulgranas. Según la cuenta de X @StatsSegunda, el Eibar firma la segunda mejor cifra de tiempo de juego efectivo en sus partidos. En los 17 encuentros que ha disputado el equipo armero hasta ahora, se ha jugado una media de 54:22 minutos, jugándose casi el 55% del tiempo de cada partido y sufriendo 101,5 interrupciones en cada partido.

El Córdoba CF, de los equipos que más interrupciones provoca. / Shutterstock

Si el Eibar es el segundo equipo que «más fútbol» firma, el Córdoba CF es el que menos de toda la Segunda División. El equipo de Iván Ania apenas llega a los 46:49 minutos de media en cada partido, con un 46,58% de juego efectivo y 113,4 interrupciones en cada encuentro.

Seguramente haya muchos factores que confluyan para que el Córdoba CF sea el equipo de Segunda que menos fútbol efectivo ofrece a los espectadores, pero seguro que ayuda el ser el tercer equipo que más faltas comete, 274 (más de 16 en cada encuentro), sólo superado por el Valladolid (303) y Real Sociedad B (296) o al que más fueras de juego le señalan, 42.

Así, el duelo entre el Córdoba CF y el Eibar, este sábado en El Arcángel tendrá muchas lecturas en lo que a la pelea se refiere, pero una de ellas será la de las interrupciones provocadas por unos y la continuidad en el juego que pretenderán otros.