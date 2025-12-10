Armeros califas: viajar desde Córdoba para emocionar a la afición del Eibar

El 25 de enero del año pasado la SD Eibar anunció el fichaje del veterano delantero Sergio León (Palma del Río, 1989), que llegó a Ipurua libre tras rescindir su contrato con el Elche CF. Nunca jugó en el Córdoba CF pese a su procedencia cordobesa. Pero fue la tercera ocasión en la que Córdoba hacía un aporte a la historia del club de Ipurua de manera sensible. La operación de Sergio León no fue una cesión: el atacante firmó con el Eibar hasta final de temporada (30 de junio de 2024) con opción de prórroga, y su incorporación fue anunciada por el club guipuzcoano un día antes de estrenarse con la camiseta azulgrana. El banquillo de Eibar, aquel tramo final de la temporada, lo ocupaba Joseba Etxeberria, técnico que había asumido el cargo en junio de 2023 y que gestionó la llegada del cordobés como refuerzo ofensivo invernal.

Llegar y besar el santo

Sergio León aterrizó en Eibar el 25 de enero de 2024 y un día después debutó ante el Mirandés protagonizando el debut soñado: a los dos minutos de saltar al campo, marcó el gol de la victoria que dio al Eibar tres puntos y un empujón en la tabla. También anotó después al Villarreal B e incluso el Oviedo, en la eliminatoria de ascenso a Primera. Pero no fue suficiente.

Sergio León celebra su primer gol con la camiseta del Eibar, en enero del año pasado. / EFE

Javi Lara: un gol histórico

La llegada de Javi Lara (Montoro, 1985) al Eibar fue llamativa. El centrocampista protagonizó una buena temporada en Ponferrada en la 2013-14, a las órdenes de un técnico con el que ya coincidió en el Elche, Claudio Barragán, una campaña que corrió paralela a la del ascenso del Córdoba CF a Primera División, 42 años después. Aquel buen año del montoreño le valió para que Gaizka Garitano le fichara para otro recién ascendido, el Eibar. Javi Lara logró entrar en la historia eibarresa de manera brillante, ya que anotó el primer gol del conjunto armero en la máxima categoría del fútbol español y, además, fue un tanto de bella factura. Por si fuera poco, ese gol se produjo en el derbi que deparó el sorteo del calendario, ante la Real Sociedad. Un golpe franco, con el toque marca de la casa de Javi Lara, hizo que el centrocampista, formado en la cantera del Córdoba CF, entrara en la historia del Eibar para siempre.

Javi Lara mira a la grada de Ipurua tras conseguir el primer gol del Eibar en Primera División. / EFE

Guille Roldán: un ascenso armero inolvidable

El tercer cordobés es, probablemente, el menos conocido para el gran público y, sobre todo, para el cordobesismo de nuevo cuño. Guille Roldán (Córdoba, 1981) subió a Segunda con el Eibar un año antes, precisamente, de la llegada de Javi Lara al conjunto armero. El último ascenso al fútbol profesional del Eibar tuvo como protagonista al delantero cordobés. En la 2011-12 militaba en Segunda, en el Alcoyano, equipo con el que visitó El Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF de Paco Jémez, un día ciertamente inolvidable para el goleador cordobés, formado en la cantera blanquiverde a las órdenes de Pepe Murcia y debutar en el primer equipo a las órdenes de Juan Verdugo. No pudo mantener la categoría aquel Alcoyano y fue Gaizka Garitano, en el Eibar, quien quiso incorporarlo al proyecto armero en Segunda División B. En Ipurua viviría Guille Roldán una temporada inolvidable. Fue vital en el esquema de Garitano, logró el ascenso a Segunda División A y, curiosamente, anotó más goles en la semifinal y final por el ascenso que en Liga regular. En la campaña anotó dos tantos, mientras que en los momentos importantes para aquel Eibar apareció el cordobés para marcar tres goles vitales en la última llegada al fútbol profesional del Eibar.

Son los tres únicos cordobeses que han vestido la camiseta del Eibar a lo largo de sus 85 años de historia, pero el trío tiene su particular lugar reservado en la memoria armera, ya que tanto Sergio León como Javi Lara y Guille Roldán proporcionaron momentos de felicidad, en diferentes niveles, a la afición eibarresa.