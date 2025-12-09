El Córdoba CF traza su plan de trabajo para despedir el año en El Arcángel

El Córdoba CF inicia su último sprint del año en casa con la mente puesta en un único objetivo: convertir el duelo del sábado frente al Eibar (14.00 horas) en un triunfo que alivie el sabor agridulce dejado ante el Leganés en el Estadio Municipal de Butarque (0-0) y, de paso, zanjar la racha de cinco jornadas sin encontrar la victoria en LaLiga Hypermotion. Tras disfrutar de una jornada de descanso este martes, la plantilla blanquiverde volverá al trabajo este miércoles en la Ciudad Deportiva, donde Iván Ania ha diseñado un plan de dos sesiones, más otra adicional en el estadio, para preparar la visita de los armeros, en el que será el penúltimo partido de 2025.

Siguiendo el guion de puerta cerrada, por ende sin acceso al público, que se instauró desde hace casi dos campañas, los pupilos del asturiano se ejercitarán en las instalaciones deportivas del Camino Carbonell, concretamente en el denominado ‘campo grande’ a partir de las 10.30 horas. Será también esa la franja horaria, así como la sede, de su siguiente entrenamiento: el jueves. Eso sí, el viernes cambiará el escenario, pasando el ensayo general previo al cruce con los armeros -que llegarán en busca de oxígeno para abandonar el descenso- al césped del estadio.

Y tras la cita, como viene siendo habitual, el equipo no bajará aún la persiana.

De hecho, el domingo el domingo se ha programado otra sesión de entrenamiento, entonces orientada a la recuperación del plantel ante el presumible desgaste de la cita. Servirá también como antesala para dar entrada a la posterior última semana competitiva del año, que culminará lejos de tierras cordobesas con la visita a otro rival exigido en este arreón final como el Mirandés de Jesús Galván.