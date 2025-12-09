El Córdoba CF, ante un cierre de 2025 entre los dos polos de la clasificación

Consumida buena parte de la primera vuelta de Liga en Segunda División, concretamente 17 jornadas y con un saldo de 22 puntos de 51 posibles, el Córdoba CF aborda el primer tramo del último mes del año en una zona de cierta equidistancia en la tabla, también en lo anímico. De hecho, tras el pasado empate sin goles ante el Leganés en Butarque, el equipo de Iván Ania pasó a encontrarse prácticamente en tierra de nadie, con casi la misma distancia respecto a los dos polos de la clasificación del fútbol de plata en esta fase del campeonato: duodécimo, a tres puntos de los puestos de privilegio -pero con hasta cinco rivales por delante- y a otros cuatro del descenso -con también cinco de por debajo respecto a la zona de peligro-.

Un margen de cierta igualdad que también arroja un dato: los blanquiverdes están a prácticamente partido y medio de cualquiera de los dos sectores de la categoría. Más lejos queda el liderato -que en ningún caso se marcó como objetivo en verano-, eso sí, en los 35 puntos, a 13 de diferencia, que marca el Racing de Santander. Mientras que el ascenso directo aparece a otros diez, delimitado por el Deportivo de la Coruña (32).

En términos estadísticos, los números igualmente refrendan la situación actual… Tan solo dos victorias frente a los diez primeros, las selladas ante el Ceuta en (2-0) y con el Castellón (2-1), ambas en El Arcángel, como contraste de tres empates y cuatro derrotas. Con todavía pendiente la cita casera frente al Burgos, fechada para el próximo mes de enero. Es decir, por el momento, nueve de 27 puntos posibles frente a los de la zona cabecera.

Un objetivo difuminado

Entre tanto, la racha de cinco semanas sin sumar de tres de forma consecutiva, que igualó la peor marca de Ania al frente del banquillo blanquiverde, a su vez ha difuminado el foco general de la temporada, máxime entre la afición, en la que el debate se ha reabierto. «Si nos dejan, estaremos arriba peleando por todo», comentaba el propio preparador asturiano tras el cruce frente al Deportivo de la Coruña, en claro tono crítico hacia el estamento arbitral, pero entredientes dejando asomar el objetivo real de la entidad, que no es otro que pelear por un billete a la fase de promoción.

El contraste, sin embargo, es halagüeño respecto a los guarismos del pasado ejercicio, el del regreso al escalón de plata. Tras 17 jornadas de Liga, que suponen el 40,4% del total a celebrarse, el Córdoba CF andaba decimonoveno, instalado en descenso, y con 17 puntos en el casillero. Es decir, cinco menos que los que suma actualmente. Un par de citas más disputó en lo que quedaba de diciembre de 2024, con resultados favorables: dos triunfos, uno frente a curiosamente un Eibar que también pasará por El Arcángel en el penúltima cruce del año (2-0) y otro en el asalto al Carlos Tartiere frente al Real Oviedo (2-3).

Por delante, por tanto, queda la opción de endulzar la despedida del 2025 con el rumbo enderezado ante los armeros y, seguidamente, también procurarse un broche adecuado en la visita al Mirandés, el día 21.