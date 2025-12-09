Actualidad blanquiverde
La AFE lleva ilusión y regalos a los niños de la unidad Materno-Infantil del Hospital Reina Sofía
Una comitiva del sindicato, con el exentrenador del Córdoba CF Fernando Zambrano o el cordobés Miguel Reina incluidos, compartió una emotiva matinal con los más pequeños ingresados
La unidad Materno-Infantil del Hospital Universitario Reina Sofía vivió este martes una jornada de grandes emociones. Una representación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se desplazó hasta el centro hospitalario para repartir regalos, compartir momentos con los pequeños pacientes y dejar un recuerdo especial en fechas tan señaladas.
La comitiva estuvo encabezada por José María Movilla, exjugador del Rayo Vallecano y actual director de relaciones institucionales del sindicato. Junto a él, se sumaron rostros de peso dentro del fútbol español y con fuerte vínculo con Córdoba, como Fernando Zambrano, exentrenador del Córdoba CF y responsable de las Escuelas de Fútbol AFE; Elías Benito, miembro del departamento de Atención al Veterano; y el histórico guardameta cordobés Miguel Reina, mito del club blanquiverde, del Atlético de Madrid y del Barcelona.
La visita, recibida con entusiasmo desde la llegada al recinto, incluyó también la instalación de espacios de juego en los exteriores del hospital, donde los niños pudieron interactuar, divertirse y disfrutar de un rato alejado de tratamientos y habitaciones.
