Rubén Alves, el talismán entre las dudas del Córdoba CF

El empate del Córdoba CF ante el Leganés en Butarque no dejó excesivos motivos para el optimismo. El contexto, el momento del rival y la necesidad de recuperar victorias lo convierten en un botín insuficiente. Sin embargo, entre el sopor general, hubo un detalle que sí dejó una lectura positiva: el regreso de Rubén Alves, que volvió directo a la titularidad tras cumplir dos semanas de sanción y mantiene una curiosa condición a estas alturas del curso... El bloque aún no ha perdido un partido de Liga con él sobre el césped en la temporada 2025-2026. Y es que tras sus 11 comparecencias, el hispano-brasileño parece haberse convertido en un amuleto estadístico involuntario.

Dos veces que no concluyó

Su situación contrasta ligeramente con la vivida el pasado curso, cuando llegó en el mes de enero cedido por el Tenerife. Entonces sí se lamentaron derrotas con el «16» en acción, hasta un total de tres tropiezos en apenas medio año, si bien su rendimiento movilizó a la comisión deportiva blanquiverde para cerrar su fichaje en propiedad -favorecido por el descenso chicharrero, que lo desvinculaba- hasta junio de 2028.

En cambio, este ejercicio su presencia se ha visto alterada únicamente en dos de los cuatro encuentros en los que no pudo completar el partido: cayó lesionado en el descanso del debut en El Molinón ante el Sporting de Gijón (2-1), y frente al Deportivo de la Coruña fue expulsado con el marcador aún vivo, antes del evidente revés final (1-3). Es decir, cuando ha terminado los encuentros, el Córdoba CF siempre ha sumado. No puede decirse que sea una fórmula matemática, pero sí una constante llamativa...

Rubén Alves, durante el Córdoba CF-Deportivo de la Coruña en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

La dupla con Xavi Sintes

Además, su vuelta ante el combinado pepinero también trajo otro matiz de peso: el regreso al once de la dupla con Xavi Sintes, una sociedad que todavía no se había producido en el presente campeonato. Porque con Franck Fomeyem lesionado, Iván Ania optó por el balear para acompañar a un Alves que parece tan imprescindible como intocable. El técnico no deja lugar a dudas: cuando el de Río de Jainero está disponible, es fijo. Su presencia, de hecho, marcó la reacción del bloque tras el irregular arranque de temporada -hasta el punto de hilar ocho jornadas consecutivas sin derrota-, componiendo con Fomeyem una de las parejas más fiables de la categoría. Ahora, con el de Mahón a su lado, apunta a repetirse otro binomio hasta que el ex del Antequera regrese de la enfermería.

Eso sí, no es un experimento nuevo. Durante la pasada campaña, Alves y Sintes ya coincidieron como titulares hasta en nueve ocasiones, firmando un saldo de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, además de tres porterías a cero. Y otro dato curioso: hasta la cita en Leganés, el ex del Tenerife no había conocido otra pareja en el eje distinta a Fomeyem. En la 2024-2025, por contra, tan solo formó junto al menorquín.