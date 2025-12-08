El Córdoba CF falla desde los once metros 1.530 días después: de Jacobo a Ledesma

El amargo empate del Córdoba CF en Butarque (0-0) no solo alimentó la inquietud deportiva que rodea actualmente al equipo de Iván Ania. También dejó una imagen inesperada: el travesaño repelió un penalti de Jacobo González en los minutos finales, negando el triunfo sobre la bocina y, además, cortando de raíz una racha histórica de efectividad blanquiverde desde los once metros. Y es que según los datos del estadístico Álvaro Vega, el conjunto califal llevaba 23 lanzamientos consecutivos sin fallar en partido oficial -sin contar tandas-, una marca que se extendía a lo largo de 1.530 días y tres categorías diferentes, desde que Willy Ledesma erró ante el Don Benito en el arranque de la temporada 2021-2022 en Segunda RFEF.

Y un dato sobre aquel cruce: en el once, junto a tantos otros, también figuraba Adrián Fuentes -titular esta jornada-, entonces en los compases iniciales de su primera campaña en la entidad de El Arcángel.

Dos cursos distintos

El encargado de ejecutar la pena máxima frente al Leganés fue el «10», especialista absoluto del plantel en este tipo de acciones. De hecho, antes de mandar el balón al larguero ante los pepineros ya había convertido cinco penaltis defendiendo la elástica cordobesista, dos de ellos en la presente campaña. La acción llegó tras una irrupción de Dani Requena dentro del área, derribado por el local Said Sy en los instantes finales del encuentro, concretamente a tres minutos de la conclusión del tiempo reglamentario. Y en ella, el madrileño falló por primera vez desde los once metros desde su fichaje allá por verano de 2024.

Willy Ledesma se lamenta tras errar un penalti ante el Don Benito. / Francisco González

Lo curioso es que este penalti fallado ha aparecido en pleno desarrollo un curso que refleja un comportamiento muy distinto en las áreas respecto al pasado. Precisamente, con el de Butarque ya son cuatro los penaltis señalados a favor del Córdoba CF esta temporada, mientras que en contra ha recibido dos: uno atajado por Iker Álvarez, frente a la Real Sociedad B, y otro convertido por Yeremay Hernández para el Deportivo de la Coruña. Un balance discreto, pero muy alejado de lo vivido hace poco más de un año...

Porque a estas alturas del pasado curso, la estadística era radicalmente opuesta: los blanquiverdes habían cometido siete penaltis en 17 jornadas -una descabellada media de uno señalado cada dos citas y media-, con tres encajados directamente y otros tres convertidos tras rechaces pese a las paradas del entonces guardameta titular, Carlos Marín, ahora a la sombra del internacional andorrano. Por contra, en esa franja competitiva, solo habían dispuesto de dos ensayos a favor, ambos convertidos en gol. Ahora ese guarismo se ha duplicado, pero con el primer borrón.