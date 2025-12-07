Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 17ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Leganés-Córdoba CF

Los de Iván Ania buscan su primera victoria cuatro jornadas después frente a un rival herido y con un nuevo técnico

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa este domingo a la competición en LaLiga Hypermotion con el objetivo de que su visita al Leganés en Butarque, a partir de las 16.15 horas, se transforme en la primera victoria tras cuatro jornadas de claroscuros. Y es que los de Iván Ania, que vienen de perder frente al Cádiz en El Arcángel, planean pescar en la agonía de un rival en plena racha negativa. Los pepineros se presentan como el peor local de la categoría, recién eliminados de Copa, empatados a puntos con el descenso y estrenando a Igor Oca como nuevo técnico en su banquillo -ascendido desde el filial- tras la reciente destitución de Paco López.

