En Directo
Fútbol | 17ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Leganés-Córdoba CF
Los de Iván Ania buscan su primera victoria cuatro jornadas después frente a un rival herido y con un nuevo técnico
El Córdoba CF regresa este domingo a la competición en LaLiga Hypermotion con el objetivo de que su visita al Leganés en Butarque, a partir de las 16.15 horas, se transforme en la primera victoria tras cuatro jornadas de claroscuros. Y es que los de Iván Ania, que vienen de perder frente al Cádiz en El Arcángel, planean pescar en la agonía de un rival en plena racha negativa. Los pepineros se presentan como el peor local de la categoría, recién eliminados de Copa, empatados a puntos con el descenso y estrenando a Igor Oca como nuevo técnico en su banquillo -ascendido desde el filial- tras la reciente destitución de Paco López.
Minutos de tanteo
20'. Primeros minutos de tanteo en Butarque. Ninguna acción de peligro hasta el momento.
Sebastián Figueredo, lesionado
9'. Primer cambio en el Leganés. Se marcha lesionadoSebastián Figueredo y entra Marco Leiva, que debuta con el conjunto pepinero.
Arraaaaanca el encuentro (0-0)
1'. ¡Comienza a rodar el balón en Butarque! Primera posesión para los blanquiverdes.
Vuelven los protagonistas
¡Y ya saltan los 22 futbolistas al terreno de juego de Butarque! ¡Vaya ambientazo en las gradas!
Se marchan los protagonistas
¡Vuelven los jugadores a vestuarios! Diez minutos para que dé comienzo la cita.
Palencia Caballero, árbitro del partido
El colegiado Palencia Caballero dirigirá la cita. La del hoy tampoco será la primera ocasión en la que el vasco arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras dos ocasiones. El balance resultante deja dos empates para los blanquiverdes, curiosamente ambos durante el pasado curso: el 2-2 frente al Castellón y también, con idéntico resultado, las tablas frente al Levante, ambas en El Arcángel.
Alineación del Leganés
Igor Oca también desvela el once inicial, el primero como entrenador del Leganés:
Soriano, Miquel, Cisse, Cruz, López, Franquesa, Melero, Diego, Figueredo, Millá y Gueye.
Alineación del Córdoba CF
Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez en portería, con Rubén y Xavi Sintes en el eje de la defensa. Carlos Isaac y Albarrán se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Isma Ruiz, Dani Requena y Pedro Ortiz. Después, por banda izquierda aperece Jacobo González y en la derecha se mantiene Carracedo. Tampoco se mueve la punta de lanza, con Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto del Córdoba CF en Diario Córdoba. Cita de altura para los de Iván Ania, que tras cuatro jornadas sin firmar una victoria buscan su primer triunfo en diciembre. Tratarán de hacerlo frente a un Leganés en horas bajas, que llega empatado a puntos con el descenso, como peor local de la categoría y presentando a un nuevo director de orquesta: Igor Oca, que relevó recientemente a Paco López en el banquillo tras la pasada eliminación copera ante el Albacete. Por tanto, tenemos partidazo.
