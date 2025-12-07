Un pobre Córdoba CF se estrella ante un mediocre Leganés en Butarque

El Córdoba CF se adentró en el último tramo del año con la misma mochila que lo venía acompañando durante todo noviembre: un sinfín de dudas, una alarmante falta de acierto y el reto de reconectar, de una vez por todas, con el triunfo. Butarque se presentaba como el escenario idóneo para ese punto de inflexión, un duelo directo frente a un Leganés igualmente herido -y el peor local de la categoría- en el que ambos contendientes llegaban necesitados de aire nuevo. La expectativa era clara: romper las inercias negativas y abrir diciembre con un paso al frente. Sobre el césped, sin embargo, el encuentro se resolvió bajo un guion más que pobre. Volvieron a relucir escasez de ideas, de puntería e incluso fortuna... Dejó Jacobo González desde los once metros la acción clave del partido, con una pena máxima directa al travesaño a falta de tres minutos, que también sirvió de cierre para nueva actuación gris de los blanquiverdes, a los que desde hace cinco jornadas se les ha olvidado el sabor de la victoria.

Arranque al 'trantrán'

Ya sobre el terreno, Iván Ania recuperó piezas clave después de una pasada jornada marcada por las ausencias y volvió a vestir de titular a buena parte de su columna vertebral. En la portería no hubo debate alguno: Iker Álvarez se sostuvo bajo palos, arropado en los laterales por Carlos Isaac y Carlos Albarrán, mientras que el regreso de Rubén Alves tras sanción y la continuidad de Xavi Sintes dejaron finalmente en el banquillo a Álex Martín. Por delante, también se produjo otra entrada directa desde la sanción, la de Requena, que se unió a Isma Ruiz y a Pedro Ortiz, este último repitiendo en un centro del campo que no dio pie a mediapuntas.

De hecho, ese mismo movimiento táctico desplazó también a Jacobo González hacia la banda izquierda, mandando a Dalisson de Almeida a la banqueta. Carracedo regresó al costado derecho y, en punta, no hubo sorpresa alguna: partió el pichichi blanquiverde, Adrián Fuentes

El duelo, sin embargo, arrancó a trompicones. Y es que el compás comenzó algo desajustado en Butarque… Poca claridad, el balón perdido y mucho ruido en la medular pero pocas nueces en las áreas. La primera acción de cierto impacto ni siquiera tuvo que ver con el juego: el pepinero Figueredo cayó lesionado y obligó a Igor Oca a recomponer el plan, dando entrada a Marcos Leiva. Porque hasta un cuarto de hora de espesura necesitó el Córdoba para enseñar los dientes: Carracedo probó fortuna desde media distancia, pero Soriano respondió atento. Antes, el catalán ya había intentado conectar con Fuentes tras una maniobra individual.

Isma Ruiz protege el esférico durante la visita al Leganés en Butarque. / LOF

Aun así, el partido seguía en un terreno pantanoso. Los andaluces movían el balón con cierto esmero, aunque sin profundidad real, mientras que el Leganés optaba por un guion mucho más directo, en busca de los espacios a la espalda de la zaga cordobesista. Entre tanto, Carracedo continuó siendo el foco de actividad ofensiva. En una de las pocas acciones trenzadas, estuvo a punto de conectar con un remate de Fuentes, quien apeló a un recurso acrobático de espuela que acabó quedándose en intención.

Con el paso de los minutos, el bloque cordobés empezó a ganar metros y a instalarse en campo contrario. Jacobo lo intentó desde la media luna tras una nueva descarga de Carracedo, pero su disparo marchó alto. Acto seguido, Fuentes fabricó otra ocasión peleada en línea de fondo -si bien pudo haberla rebasado-, habilitando a Requena, que no acertó a dirigir el remate. Y en la acción posterior, otra vez el delantero se vio tapado por Gueye, que impidió el remate en un envío raso tenso de Carlos Isaac.

Ese leve empuje final del cuadro blanquiverde no encontró premio alguno. Y los departamentales, prácticamente inéditos en ataque hasta entonces, respondieron al filo del descanso con un centro peligroso de Leiva que no alcanzó a rematar Diego García, y con un intento de recurso ofensivo de Álex Millán, que probó un taconazo a media altura que tampoco llegó a buen puerto. La primera mitad murió así, entre la falta de filo de unos y la propuesta excesivamente reservada de otros…

Perdona Jacobo

La segunda mitad regresó con el mismo guion áspero y directo. El balón volvió a viajar de lado a lado, sin continuidad, hasta que una basculación de banda acabó en los pies de Jacobo, cuyo disparo terminó en manos de Soriano. El Leganés respondió a renglón seguido, primero con un cabezazo alto de Franquesa y después con un gol anulado a Ignasi Miquel por fuera de juego. En esa dinámica de centrales protagonistas, volvió a aparecer el joven Gueye, que obligó a Iker Álvarez a lucirse en un testarazo tras una acción a balón parado. La réplica del Córdoba CF llegó en el minuto 60, también con un defensa como protagonista: Rubén Alves cabeceó al poste en otra jugada de estrategia que dejó al cuadro blanquiverde con el grito contenido.

A partir de ahí, el equipo de Ania se activó de verdad. Adrián Fuentes rozó el gol en un potente zurdazo tras pase filtrado de Requena, pero Soriano volvió a imponerse. El Córdoba crecía en empuje y en constancia, aunque siempre se chocaba con una defensa leganense firme, férrea, protegida cerca de su área. Jan Salas entró para refrescar el mediocampo en el lugar de un Pedro Ortiz sin impacto, intentando dar fluidez a una circulación cada vez más insistente pero también más previsible.

El partido parecía pedir paciencia, pero el desenlace empezó a torcerse en un giro de guion. Xavi Sintes mandó a las nubes un saque de esquina que rozó el primer palo y, en la acción posterior, el Leganés estuvo a punto de cambiarlo todo: Juan Cruz filtró un balón al espacio que dejó a Miguel de la Fuente mano a mano con Iker Álvarez, quien evitó el 1-0 con una intervención determinante. Fue la antesala de la acción que parecía destinada a romper el empate: penalti sobre Requena, arrollado por Said Sy, recién incorporado y pasado de revoluciones. Jacobo, especialista y referencia desde los once metros, tomó el balón. Pero el guion habitual se quebró. Su disparo, directo al larguero, silenció a los andaluces.

Jacobo González encara a Juan Cruz en el Leganés-Córdoba CF. / LOF

La pesadilla pudo ser mayor en la transición inmediata, con Juan Cruz merodeando el castigo doble en una acción que el Córdoba consiguió neutralizar a duras penas. Ania agotó entonces sus cartuchos, apelando a la épica con una triple sustitución: Kevin Medina, Alcedo y Del Moral entraron por Jacobo, Albarrán y Requena, buscando más profundidad y un golpe final en el área contraria. Con ese impulso, Carracedo estuvo a punto de sorprender desde lejos con un chut que se envenenó en el bote y rozó el tanto ya en el añadido. Aún habría una oportunidad más: Guirao, tras varios rechaces en el área, remató excesivamente cruzado a la altura del punto de penalti.

No hubo más. Se consumió el descuento y cayó la quinta semana consecutiva sin victoria para el Córdoba CF. Los blanquiverdes regresaron a casa con un punto que dejó peor sabor que el marcador: dominó, falló una pena máxima y terminó salvado por su portero, mientras un Leganés gris celebró el empate como un botín inesperado. El equipo de Ania, cada vez más contemplativo y sin filo, sigue sin encontrar el camino en esta recta final de año en Segunda División.