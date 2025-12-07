Iván Ania, tras el empate ante el Leganés: "Un punto me sabe a poco"

El Córdoba CF continúa prolongando su buena dinámica lejos de casa, acumulando ya seis jornadas sin conocer la derrota como visitante, pero la necesidad de sumar de tres sigue apretando. En su visita al Leganés, el conjunto blanquiverde volvió a competir con solidez y tuvo incluso la opción más clara del partido desde el punto de penalti, aunque el triunfo volvió a escaparse. «Me voy con la sensación de que deberíamos haber ganado el partido. Tuvimos cinco muy claras, entre ellas una de penalti. Un punto me sabe a poco y creo que hicimos una primera parte en la que nos costó encontrar el juego. Ellos estaban en un bloque medio, en un 4-4-2, en el que nos costaba encontrar al pivote y a los interiores. Tenían la línea muy adelantada y no les penalizamos nada la espalda», afirmó el el técnico asturiano.

Un punto que sabe a poco

El duelo cambió por completo tras el descanso, donde el Córdoba CF encontró espacios, generó peligro y dejó la sensación de haber sido el equipo más cercano a la victoria. «En la segunda parte, a raíz de empezar a penalizar la espalda, ellos se estiraron y ya pudieron aparecer más los interiores por dentro. Y ya encontrábamos también al pivote a Isma y, a partir de ahí, ya generábamos juego. Y con los balones a la espalda de la defensa, sobre todo contra central derecho, hicimos mucho daño con Fuentes. Y la pena es que no nos pusimos por delante en el marcador, ni en todas esas que tuvimos, ni en el penalti. Pero creo que si alguien debería de haber ganado el partido, ese somos nosotros», señaló.

«Apuros en cuanto a ocasiones. Creo que hay un remate tras un balón parado que despeja a Iker. Y una que si hubiese sido gol, hubiese sido fuera de juego en la segunda parte, pero creo que no tuvo que hacer ninguna otra intervención. Sin embargo, nosotros sí que tuvimos varias llegadas, especialmente en la segunda parte», añadió .

Portería a cero

Mantener la portería a cero siempre es positivo, aunque la falta de acierto en ataque dejó al equipo con un empate que sabe a poco. «El cero en la portería siempre es positivo. Porque si no eres capaz de marcar, por lo menos te llevas un punto, que es lo que hoy sucedió. Pero creo que somos merecedores de los tres puntos. A los puntos seríamos ganadores, pero se trata de meter goles y no hemos metido en las que tuvimos. Y de ahí que solamente nos llevemos un punto que nos sabe a poco, evidentemente», indicó.

«Se trata de sumar de tres en tres. Para estar arriba tienes que sumar de tres en tres. Y ahora de los últimos cinco, hemos hecho tres empates y dos derrotas. Cada partido con sus circunstancias. Hoy ellos nos jugaron muy directo, nos fijaban a los centrales con dos delanteros. Lo que más nos costó manejar fue recoger esa segunda jugada de cara en la que teníamos inferioridad, porque apretábamos alto con dos para el golpeo que no fuera limpio. Teníamos a Isma protegiendo por delante a los centrales, entonces teníamos inferioridad de requena contra Melero y Cisse. Si no le daba tiempo a Pedro a volver, no lo podíamos igualar y nos recogieron algunas segundas jugadas, pero realmente sufrimiento en cuanto a generación de ocasiones o paradas del portero no hemos tenido en todo el partido», apuntó.