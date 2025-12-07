Iker Álvarez vuelve a ser el mejor en un Córdoba CF errático ante el Leganés

IKER ÁLVAREZ (6)

Salvó

Poco propuso el Leganés en ataque, aunque pudo llevarse el partido. Salvó un mano a mano y dejó un par de buenas estiradas.

CARLOS ALBARRÁN (3)

Fuera de sitio

Errático, sin trabajo en defensa, pero negado arriba. Sufe mucho a banda cambiada, cada vez más. No es su lugar.

RUBÉN ALVES (5)

Clave

Su regreso al once se notó de inmediato. Le ganó la partida a Diego García en cada uno de sus duelos. Topó con el palo en una acción de estrategia.

XAVI SINTES (4)

Continuidad

Se quedó en la partida como acompañante del hispano-brasileño y no desentonó, pero tampoco brilló. Algo lento en ciertas acciones.

CARLOS ISAAC (5)

Más en ataque

Tuvo que bregar con Juan Cruz y no sufrió en exceso, pero sus subidas descubrieron la banda. Propuso más arriba que abajo.

ISMA RUIZ (4)

Lo intentó

Buscó tener más incidencia en el juego al no haber mediapunta y se quedó a medio camino. A veces, en tierra de nadie. Esfuerzo poco recompensado.

DANI REQUENA (6)

Participativo

Trató de ser el timón y, por momentos, lo consiguió. Habilitó en dos ocasiones a Fuentes y forzó el penalti sobre la bocina. Sigue creciendo.

PEDRO ORTIZ (3)

Desaparecido

Escasa aportación la del balear, que no aprovechó su segunda titularidad consecutiva. No aportó fluidez, llegada ni tampoco coberturas defensivas.

JACOBO (2)

Fallón

Errático por banda, fallón en las deficiones y, sobre todo, erró el penalti. Se la jugó, pese a ser un especialista, y mandó al travesaño el que pudo ser el gol de la victoria sobre la bocina.

CARRACEDO (5)

Comenzó enchufado

De más a menos. Fue la pieza más entonada en la primera mitad, creando y conduciendo, aunque desapareció tras el descanso.

ADRIÁN FUENTES (3)

Bien marcado

El marcaje de Gueye dará pesadillas al madrileño. No pudo con el senegalés y, en las pocas opciones de las que dispuso, no encontró portería. Poco suyo en Butarque.

KEVIN MEDINA (-) Disparo desviado.

DEL MORAL (-) Sin tiempo.

JAN SALAS (3) No aportó.

ALCEDO (-) Sin tiempo.