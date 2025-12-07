Las notas
Iker Álvarez vuelve a ser el mejor en un Córdoba CF errático ante el Leganés
Las paradas del meta sostuvieron a los blanquiverdes en Butarque, donde también se salvaron de la quema algunos como Requena, Carracedo o Rubén Alves
IKER ÁLVAREZ (6)
Salvó
Poco propuso el Leganés en ataque, aunque pudo llevarse el partido. Salvó un mano a mano y dejó un par de buenas estiradas.
CARLOS ALBARRÁN (3)
Fuera de sitio
Errático, sin trabajo en defensa, pero negado arriba. Sufe mucho a banda cambiada, cada vez más. No es su lugar.
RUBÉN ALVES (5)
Clave
Su regreso al once se notó de inmediato. Le ganó la partida a Diego García en cada uno de sus duelos. Topó con el palo en una acción de estrategia.
XAVI SINTES (4)
Continuidad
Se quedó en la partida como acompañante del hispano-brasileño y no desentonó, pero tampoco brilló. Algo lento en ciertas acciones.
CARLOS ISAAC (5)
Más en ataque
Tuvo que bregar con Juan Cruz y no sufrió en exceso, pero sus subidas descubrieron la banda. Propuso más arriba que abajo.
ISMA RUIZ (4)
Lo intentó
Buscó tener más incidencia en el juego al no haber mediapunta y se quedó a medio camino. A veces, en tierra de nadie. Esfuerzo poco recompensado.
DANI REQUENA (6)
Participativo
Trató de ser el timón y, por momentos, lo consiguió. Habilitó en dos ocasiones a Fuentes y forzó el penalti sobre la bocina. Sigue creciendo.
PEDRO ORTIZ (3)
Desaparecido
Escasa aportación la del balear, que no aprovechó su segunda titularidad consecutiva. No aportó fluidez, llegada ni tampoco coberturas defensivas.
JACOBO (2)
Fallón
Errático por banda, fallón en las deficiones y, sobre todo, erró el penalti. Se la jugó, pese a ser un especialista, y mandó al travesaño el que pudo ser el gol de la victoria sobre la bocina.
CARRACEDO (5)
Comenzó enchufado
De más a menos. Fue la pieza más entonada en la primera mitad, creando y conduciendo, aunque desapareció tras el descanso.
ADRIÁN FUENTES (3)
Bien marcado
El marcaje de Gueye dará pesadillas al madrileño. No pudo con el senegalés y, en las pocas opciones de las que dispuso, no encontró portería. Poco suyo en Butarque.
KEVIN MEDINA (-) Disparo desviado.
DEL MORAL (-) Sin tiempo.
JAN SALAS (3) No aportó.
ALCEDO (-) Sin tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
- Ena, una reina de película en Córdoba
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
- Último plazo: más de 50.000 viviendas deberán tener la ‘ITV’ a finales de 2026
- Ena, una reina de película en Córdoba