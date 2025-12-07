Igor Oca, tras el choque con el Córdoba CF: "Me ha sorprendido lo directo que ha jugado el Córdoba"

En su estreno al frente del banquillo pepinero, Igor Oca firmó un empate ante el Córdoba CF en un duelo marcado por la intensidad y las dificultades propias de un equipo aún en plena reconstrucción, dejando su primera actuación como técnico del Leganés saldada con un punto. «Hay que tener en cuenta las estructuras como un medio para favorecer el rendimiento. Con diez bajas teníamos que plantear una estructura con lo que teníamos, y el rival nos demandaba eso también. A mí también me ha sorprendido lo directo que ha jugado el Córdoba, sobre todo en reinicios. Les hemos dificultado», indicó el entrenador pepinero.

Desarrollo del choque

El técnico pepinero analizó un encuentro marcado por las numerosas bajas y la necesidad de reconstruir un equipo mermado pero competitivo. «Ha sido un partido de mucha intensidad. Hemos tenido buenas sensaciones en los dos días de trabajo, centrados en cambiar esa versión, y hoy dadas las adversidades también. Gueye y Leiva han aportado, estamos contentos. Las demandas eran esas por las lesiones, contentos con su esfuerzo y su implicación», confirmó.

«Sé que el Leganés aspira a más y en su campo tiene la obligación de ganar, pero tenemos que tener los pies en el suelo y construir desde donde estamos, de tener diez bajas, terminar compitiendo con jugadores que participan hoy por primera vez, jugadores que no tenían que haber jugado por lesión, fiebre… Se me queda una sensación de un equipo que quiere revertir la situación. No se puede pasar de cero a cien en un partido. Punto de oficio y mejoraremos las prestaciones y recuperaremos a gente», matizó.

Situación del Leganés

El apartado psicológico también fue clave en el análisis del entrenador: «Sabemos que es difícil sostener tus mejores prestaciones cuando estás en estas circunstancias. Buscamos ser estables en situaciones competitivas como estas, contra un equipo con muchas capacidades con balón. Hay que valorarlo. No nos vale a nivel general, nos vale en el sentido de que no hemos perdido la cara al partido, han tenido el penalti, pero también nosotros algunos acercamientos para ir a ganar. Un punto y a trabajar a partir de ahí», apuntó.

«Sabiendo que sabe a poco el empate, hay que reconocer que este punto de oficio se consigue por el esfuerzo de jugadores y afición. Es complicado apretar como han hecho ellos, si no lo hubieran hecho nos hubiera costado el doble. Agradecerles lo que han hecho. Les necesitamos. Comprometerte cuando las cosas están complicadas es más difícil, lo han hecho y les necesitamos», finalizó.