Leganés-Córdoba CF: Palencia Caballero, árbitro del partido

El árbitro guipuzcoano Daniel Palencia Caballero (Guipuzcóa, 1992), perteneciente al colegio vasco, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el decimoséptimo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Leganés en el Estadio Municipal de Butarque (16.15 horas), con motivo de la jornada 17 del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado vasco, de 33 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas diez temporadas, cinco bajo el extinto formato de Segunda División B, tres en Primera Federación y otras dos, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 127 partidos, con un registro de 680 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,35 por partido- y 48 rojas -0,38-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 64 triunfos locales en el expediente, como contraste de 34 empates y 29 victorias visitantes.

La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Palencia Caballero arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras dos ocasiones. El balance resultante deja dos empates para los blanquiverdes, curiosamente ambos durante el pasado curso: el 2-2 frente al Castellón y también, con idéntico resultado, las tablas frente al Levante, ambas en El Arcángel. Por su parte, tan solo registra una coincidencia con el Leganés, también empate, en su 0-0 frente al Mirandés en Anduva de la presente temporada.

En el VAR estará el barcelonés Rubén Ávalos Barrera, de 33 años.