Actualidad blanquiverde
Leganés-Córdoba CF: Palencia Caballero, árbitro del partido
El guipuzcoano, con Ávalos Barrera en el VAR, dirigirá el partido de la jornada 17 de Liga en Segunda División para los blanquiverdes
El árbitro guipuzcoano Daniel Palencia Caballero (Guipuzcóa, 1992), perteneciente al colegio vasco, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el decimoséptimo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Leganés en el Estadio Municipal de Butarque (16.15 horas), con motivo de la jornada 17 del calendario regular de Liga en Segunda División.
Su expediente
El colegiado vasco, de 33 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas diez temporadas, cinco bajo el extinto formato de Segunda División B, tres en Primera Federación y otras dos, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 127 partidos, con un registro de 680 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,35 por partido- y 48 rojas -0,38-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 64 triunfos locales en el expediente, como contraste de 34 empates y 29 victorias visitantes.
La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Palencia Caballero arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras dos ocasiones. El balance resultante deja dos empates para los blanquiverdes, curiosamente ambos durante el pasado curso: el 2-2 frente al Castellón y también, con idéntico resultado, las tablas frente al Levante, ambas en El Arcángel. Por su parte, tan solo registra una coincidencia con el Leganés, también empate, en su 0-0 frente al Mirandés en Anduva de la presente temporada.
En el VAR estará el barcelonés Rubén Ávalos Barrera, de 33 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos
- Córdoba se sumerge en el Antiguo Egipto: estas son las primeras impresiones de la muestra inmersiva
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer