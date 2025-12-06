Igor Oca, nuevo entrenador del Leganés: "El Córdoba CF te lleva a cubrir un montón de demandas"

Especial cuidado deberá tener el Córdoba CF en su visita a un Leganés peligroso tanto por su amplio panel de necesidades como por el nuevo nombre en su banquillo: Igor Oca. Y es que ya lo avisaba Iván Ania, entrenador blanquiverde, en vísperas del cruce de este domingo en Butarque (16.15 horas), para el que espera una «reactivación» en los pepineros tras el cambio de director de orquesta.

El preparador vizcaíno es el nuevo recurso del club pepinero para reflotar su dinámica tras una racha de resultados -y consecuencias- nefasta: cinco derrotas en seis encuentros entre todas las competiciones, una eliminación copera y poco margen en la lucha por evitar el descenso. «Han sido dos días muy intensos de trabajo con los jugadores. Asumido con mucha tranquilidad y responsabilidad. El vestuario está dolido por la situación, de manera total de todos los que forman parte del equipo. Responsabilizados y con mucha energía entrenando», señaló Oca en su primera rueda de prensa como responsable del primer equipo leganense.

Una final en Leganés

Y tampoco tardó en reconocer el vasco que por tierras madrileñas el cruce frente a los califas se aborda como poco menos que una final anticipada: «El club tiene muy claro que lo que importa es este partido. Sabemos que lo que importa es el Córdoba CF, ir acumulando esos puntos que necesitamos. Asumo estos dos entrenamientos y este partido, y lo que pase el lunes es una historia diferente», admitió.

Respecto a la cita, previó un duelo «de alta complejidad»: «El rival maneja unos registros que te llevan a tener que cubrir un montón de demandas aunque hayan tenido dificultades en el último mes. Encaramos un partido que tiene que ser un reto, una oportunidad, y tener la paciencia suficiente para saber que son cien minutos. Tenemos que confiar en lo nuestro para conseguir el objetivo, que es ganar», demandó.

En cuanto al vestuario, también reconoció que llega con un punto extra de motivación tras la permuta en el cargo. «Hay un punto muy claro de responsabilidad que genera la decepción por los resultados. He visto una energía óptima para querer revertir esta situación, la tenemos que llevar ante el Córdoba y apoyarnos en nuestras fortalezas, que sabemos que son muchas», apostilló.