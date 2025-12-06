El Córdoba CF vuelve a Butarque: escenario de gestas, dinámicas y ahora sequía

El Córdoba CF vuelve a escena en Segunda División. Este domingo, a partir de las 16.15 horas, el conjunto dirigido por Iván Ania reconecta en Liga visitando el Estadio Municipal de Butarque, donde abrirá su andadura del mes de diciembre con un objetivo tan claro como apremiante: poner fin a cuatro semanas sin saborear un triunfo. Un terreno, sin embargo, que en clave blanquiverde nunca se ha caracterizado por ser demasiado generoso. En la historia reciente, el botín obtenido ha sido escaso y, para colmo, lejano. La última vez que los cordobeses se marcharon de Leganés sumando tres puntos fue hace más de veinte años… aunque aquella victoria tuvo un valor incalculable.

Una salvación sobre la bocina

La temporada 2003-2004 culminó con una de las permanencias más angustiosas y épicas del club. Califas y pepineros llegaban a la última jornada empatados a 46 puntos, con el pozo del descenso como amenaza directa. Hasta tres entrenadores habían transitado por el banquillo de El Arcángel en aquel curso, y fue el villarrense Pedrito Sánchez quien asumió el mando en la recta final, heredando un equipo instalado en la decimonovena plaza y a tres puntos de la salvación. Bajo su mano, el bloque resurgió y encadenó dos victorias decisivas: primero ante el Elche (1-0) y, después, la más trascendente en Butarque, donde un solitario gol del uruguayo Nico Olivera al filo del descanso selló la permanencia cordobesa… y condenó, precisamente, al Leganés a caer a Segunda B.

Pese a aquella gesta, el feudo pepinero no ha sido, salvo excepciones contadas, un lugar propicio para las aspiraciones califales. La última visita data de la campaña 2015-2016, la última en la que los cordobeses disputaron play off de ascenso, y la cita terminó con un severo 3-1, en un duelo en el que el serbio Saša Marković firmó el único tanto cordobesista. Aquella derrota cerró el historial más reciente entre ambos clubes, que en Butarque se resume con un balance casi equilibrado: dos victorias blanquiverdes, tres empates y tres derrotas.

La primera de esas conquistas fue también otro episodio a recordar, allá por la 2002-2003, con un contundente 0-3 cocinado con un doblete de Ariel Montenegro y un tanto de Gorka García. Un joven Unai Emery militaba entonces en el Leganés como jugador, también Pablo Villa -que acabaría siendo jugador y entrenador blanquiverde-, y con otro excalifa como Enrique Martín en el banquillo madrileño.

El balance general

Si se amplía la mirada más allá de Butarque, el registro histórico se vuelve a inclinar del lado leganense. Ambos equipos se han enfrentado 16 veces en Liga, con un saldo de cuatro victorias para el Córdoba CF, seis empates y seis triunfos para los madrileños. El último precedente, sin importar el estadio, data de aquel 2016, en El Arcángel, cuando los blanquiverdes cayeron en un dramático 2-3, pese al doblete de Raúl de Tomás desde el punto de penalti. Un choque que se torció tras la expulsión del meta Razak Brimah y que acabó con una remontada pepinera rubricada por Omar Ramos en la recta final del encuentro, con Luso de portero...

Luso conduce el esférico durante el Córdoba CF-Leganés de 2016, último enfrentamiento ante los pepineros. / SÁNCHEZ MORENO

Por tanto, dos décadas después de aquella salvación épica, el Córdoba CF regresa a un escenario que guarda recuerdos contradictorios: del sufrimiento a la euforia. Y lo hace necesitado, con un mes sin victorias y la obligación de levantar el vuelo ante un rival en plena agitación entre cambios de entrenador, una eliminación copera y su mala racha en el campeonato doméstico.