Actualidad blanquiverde
Córdoba CF: Resultados y clasificación en LaLiga Hypermotion 25-26
Los blanquiverdes caen por la mínima ante el Cádiz en la decimosexta jornada de Liga de Segunda División
El Córdoba CF busca reconectar con la victoria en Liga tras el varapalo ante el Cádiz frente a un Leganés herido, este domingo en Butarque (16.15 horas). Allí quieren los de Iván Ania sumar de tres por primera vez en cinco semanas y reengancharse a los puestos de privilegio.
Clasificación y resultados de la jornada en Segunda
Tras la pasada jornada, los cordobeses perdieron algo de fuelle en la lucha por entrar en la zona noble de la tabla tras la decimosexta jornada del campeonato, con 21 puntos en el casillero de los 48 totales que se han disputado hasta la fecha.
En Diario Córdoba podrá seguir todo lo ocurrido en las diferentes jornadas, con información de actualidad del Córdoba CF. Aquí también puede comprobar los resultados -después del pistoletazo de salida de la temporada- de cada partido de la escuadra cordobesa y del resto de rivales de la categoría, al igual que la clasificación actualizada tras cada fin de semana.
Sistema de competición
La competición ordinaria en el segundo escalón del fútbol español constará de 42 jornadas, más la posterior fase de promoción. El primer y el segundo clasificado una vez concluida la etapa regular darán el salto de forma directa a Primera División, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto serán parte del play off a la élite, del que saldrá el último equipo con billete para la máxima categoría del ejercicio 2026-2027. Descenderán los últimos cuatro clasificados de la tabla en esos términos, siendo equipo de Primera Federación desde entonces.
LaLiga Hypermotion, en esa línea, arrancó el pasado 15 de agosto y finalizará su hoja de ruta el 31 de mayo del próximo año. En total, se celebrarán la friolera de 462 encuentros a lo largo de la campaña. Una semana después darán comienzo las rondas por el ascenso, en formato de ida y vuelta, con primer duelo en el terreno de juego del peor clasificado en el emparejamiento. Además, el mejor posicionado en el lapso del circuito doméstico se reserva la ventaja del pase de fase en caso de un hipotético empate tras prórroga en la segunda de las citas, que tendrá lugar en su feudo.
El esquema de emparejamientos en el play off seguirá los cánones tradicionales, midiendo inicialmente al tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. De dichos cruces saldrán dos ganadores, emplazados a la final por el ascenso -también a ida y vuelta- para determinar el último equipo que consigue ascender a Primera.
