El Córdoba CF busca recuperar el rumbo ante un Leganés en crisis

Bien podría asumirse ya como consigna, aunque en realidad se ha convertido en necesidad: volver a ganar. Es la frase que martillea estos días la mente del Córdoba CF de Iván Ania, aún con el retintín de un noviembre que dejó más sombras que certezas. Porque el bloque dirigido por el asturiano, que llegó a encadenar una racha de ocho jornadas sin derrota, ha visto cómo la espuma del buen inicio se diluía en apenas cuatro semanas: dos empates y, lo que más escuece, dos tropiezos consecutivos en El Arcángel. Al igual que ellos, tampoco vive su mejor momento el Leganés, rival que aparece ahora en el horizonte como espejo de la urgencia. Ambos se verán las caras este domingo en Butarque, a partir de las 16.15 horas, en un duelo que enfrenta a dos equipos tocados, necesitados de enderezar el rumbo y, sobre todo, poner terreno de por medio -otra vez- con la zona baja de la tabla.

Y es que en el lapso de apenas un mes competitivo -que no natural-, a los califas les ha dado tiempo con soñar con todo, de lo mejor a lo peor... Desde alcanzar los puestos de privilegio, e incluso pisarlos temporalmente en el transcurso de un par de jornadas, hasta ahora haberse instalado en la décima plaza y a cuatro puntos de distancia del sexto clasificado.

El giro de tuerca viene desde abajo, eso sí, con el decimonoveno, primer equipo que marca la línea de descenso, a tan solo otros tres a falta de dirimirse el encuentro en territorio pepinero.

Por que es una realidad, el cruce frente al Leganés podría estar envuelto de cierto aire a final anticipada. Y por ambos lados.

Iván Ania da indicaciones a sus pupilos durante un entrenamiento. / Manuel Murillo

Por que si los de Ania llegan con la necesidad de recobrar el pulso tras un póker de resultados algo insuficientes, por la parroquia leganense la situación es incluso más crítica: empatados a puntos con la zona de peligro, recién eliminados de la Copa por el Albacete y, además, estrenando este domingo un nuevo inquilino en el banquillo de su primer equipo, el vizcaíno Igor Oca.

El técnico de Basauri, hasta ahora en el filial, ha sido el elegido por la cúpula directa madrileña para relevar al ya destituido Paco López, que perdió su puesto tras el revés copero y después de un inicio de Liga más que errático. Es precisamente el Leganés el peor de los tres recién descendidos, así como el peor local de la categoría (cinco de 21 puntos). De hecho, solo ha celebrado un triunfo en Butarque este año, a mediados de octubre frente al Málaga (2-0).

Y para más inri, su estreno estará marcado por una plaga de bajas: la de los sancionados Diawara, Duk y el exblanquiverde Marvel, al igual que los lesionados Pulido, Rubén Peña y Lalo.

Aprovechar la necesidad

El hecho de pescar en esa tensión que atraviesa a la entidad pepinera en estas fechas fue también una de las premisas que marcó el propio Iván Ania en vísperas del duelo. Y para ello, lo que pretende es hilar un plan lo más semejante posible a su once de gala, con algunos retoques. Es más, de cara a esta jornada recupera el oventese hasta tres efectivos: Dani Requena, Rubén Alves y Christian Carracedo. Todos ellos apuntan a la titularidad en el choque.

En portería hubo pero desde hace tiempo no hay debate: jugará Iker Álvarez. Junto al andorrano, la defensa también parece perfilada, con el ingreso de Alves en el perfil izquierdo del eje y, a priori, la continuidad de Xavi Sintes en detrimento de Álex Martín -que anduvo tocado fechas atrás-. Por la derecha se mantendrá Carlos Isaac, mientras que por la izquierda estará Carlos Albarrán, pero ya bajo la presión de un Juan María Alcedo que pretende hacerse con el puesto tras superar su lesión.

Dani Requena, en una sesión de trabajo de esta semana. / Manuel Murillo

En mediocampo, Requena volverá a formar dupla con Isma Ruiz, mientras que en el enganche se espera el regreso de Jacobo González, para volver a desplazar a Dalisson de Almeida al flanco izquierdo y, de paso, liberar el derecho para la vuelta de Carracedo tras su sanción.

Por último, en punta no existe dilema alguno: la titularidad es propiedad de Adrián Fuentes.

Por contra, el que no estará será Theo Zidane, baja debido a una lesión muscular.