El regreso de Alves y el binomio Sintes-Martín: otro dilema en la zaga del Córdoba CF

Nuevo frente de decisiones para Iván Ania en la pizarra del Córdoba CF. Si hace apenas una jornada el técnico asturiano reconocía que el once «salía prácticamente solo» por culpa de las bajas y sanciones, el panorama ha girado por completo en cuestión de días. Ahora, con el horizonte más despejado, el rompecabezas se le presenta en la defensa, justo donde antes no había margen alguno. El motivo es el regreso de Rubén Alves, central titular en este primer tramo de curso y socio indiscutible de un Frank Fomeyem al que difícilmente se verá de corto antes del nuevo año debido a su lesión. Y ese retorno trastoca la ecuación que venía aplicando el preparador, especialmente en un eje donde las últimas dos jornadas se sostuvo en una fórmula inédita.

Con la baja del camerunés y la sanción del brasileño, Ania apostó ante Granada y Cádiz por una dupla que apenas tenía un ensayo previo -y fallido- en Copa del Rey: Álex Martín y Xavi Sintes. Los dos, juntos, aún no conocen ni la victoria ni la portería a cero. Sin embargo, cumplieron en plena emergencia y dejaron sensaciones más que aceptables, hasta el punto de crear dudas ahora que Alves está listo para volver al once. El brasileño apunta a la titularidad de forma clara, lo que obliga a elegir a uno de los dos interinos para abandonar la alineación en la visita de este domingo al Leganés en Butarque (16.15 horas). El debate, en ese sentido, queda abierto y no solo por jerarquía, sino también por rendimiento.

Los avales de ambos

Un dato marca la situación: tanto Martín como Sintes son centrales diestros, ambos han sido empleados ocasionalmente a pie cambiado, pero ninguno tendrá que desplazarse al perfil contrario porque el «16» es fijo en esa parcela. Por tanto, con la derecha como único plaza disponible por la ausencia de Fomeyem, la balanza parece inclinarse hacia el balear. De hecho, el propio Ania lo dejó entrever en vísperas del duelo ante los madrileños, mostrando satisfacción por la respuesta de ambos: «Entraron Xavi y Álex Martín y lo hicieron muy bien».

Pese a ello, la continuidad premia más a Sintes, que acumula 572 minutos en Liga, seis titularidades y una trayectoria más estable en lo que va de curso. El canario, por su parte, registra 469 minutos, ocho convocatorias y solo cuatro presencias desde el inicio.

Martín comenzó el curso siendo titular junto al camerunés y fue precisamente ese arranque irregular el que dio paso al binomio Fomeyem-Sintes. Después, con la recuperación médica de Alves, no hubo más debate en la zaga: brasileño y camerunés encadenaron ocho titularidades consecutivas. Solo su desaparición forzosa abrió hueco de nuevo para los secundarios. Y ahora, con el ex del Tenerife como vuelta segura, la duda se reduce a esos dos nombres propios.

Álex Martín pugna por el esférico con Adrián Fuentes en un entrenamiento, con Sintes de fondo. / ccf

En la medular y el ataque

Mientras la defensa se llena de opciones, el resto del equipo ofrece menos incertidumbre. Dani Requena, tras cumplir sanción, regresará al once para recuperar su sitio junto a Isma Ruiz en la sala de máquinas. Ese movimiento devolvería a Pedro Ortiz al banquillo tras su reaparición frente al Cádiz. El siguiente dilema está en el enganche, donde Dalisson y Jacobo González se reparten cartas, aunque todo apunta a que el hispano-brasileño actuará de inicio… pero de nuevo desde el costado izquierdo.

Y en la banda derecha, la duda es mínima: Christian Carracedo reaparecerá tras su ausencia ante los gaditanos, ocupando de nuevo su extremo natural y desplazando a Jacobo hacia otras funciones. Y con eso, el Córdoba CF recupera piezas, recupera alternativas y, sobre todo, recupera competencia interna en plena recta final para despedir el año.