Iván Ania y una visita "inesperada" al Leganés: "Tenemos que estar alerta, preparados para cualquier situación"

Cita de altura la que asoma por la agenda del Córdoba CF de Iván Ania en plena desescalada futbolística hasta el cierre del año. Y es que el bloque dirigido por el asturiano, que quiere zanjar un mes de noviembre errático con un inicio adecuado de diciembre, se presenta este domingo en Butarque una década después de su última visita para medirse al Leganés (16.15 horas), otro rival necesitado, quizá hasta herido, frente al que los blanquiverdes buscan un golpe de autoridad que transforme la ansiedad en oportunidad… «Hay que saber jugar los momentos del partido. Como plantilla, puede que sea una de las más poderosas, es un equipo recién descendido y al que ahora mismo no le estaban saliendo los resultados. Considero que están vivos. Tenemos que estar alerta, preparados para cualquier situación», expresó el preparador tras la sesión de este viernes.

De hecho, es el Leganés el equipo que peor momento de forma atraviesa entre la última media decena de jornadas. Solo tres de 15 puntos recuentan los pepineros, también una recentísima eliminación de Copa -a manos del Albacete-, que justo acabó por costarle el puesto en el banquillo a Paco López, ahora relevado por Igor Oca, del filial: «Lo afrontamos con la incertidumbre que nos da el cambio de entrenador. Teníamos una idea clara de cómo jugaban, ahora mismo sabemos los jugadores, los que tendrá y los que no, pero no sabemos cómo van a funcionar colectivamente. Cuando hay un cambio de entrenador, hay una reactivación de los jugadores. Nos vamos a enfrentar a algo que posiblemente sea inesperado», avisó.

Es más, también es el peor local de la categoría: una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Es decir, solo 5 de 21 puntos posibles.

Su renovación, en curso

En clave propia, el ex del Algeciras también reconoció que sigue ajeno a las negociaciones para ampliar su continuidad en el club -finaliza contrato en junio-, si bien, desde su perspectiva, todo indica a que se llegará a un punto de «entendimiento»: «Las dos partes sabemos lo que queremos y lo normal es que lleguemos a un entendimiento. Estoy centrado en los partidos que nos quedan», admitió.

Altas, bajas... y Guardiola

Y de cara al parte médico, así como disciplinario, Iván Ania contará con un ligero respiro de cara a esta semana. Regresan de sanción Rubén Alves, Dani Requena y Christian Carracedo, todos bajas durante el último pleito frente a los gaditanos -los dos últimos en el caso del central-, y que vuelven a ser alineables en el esquema: «El otro día íbamos debilitados, en este, en cuanto a número, vamos en mejores condiciones. Son tres jugadores importantes. Tendremos que decidir», señaló.

En lo demás, la enfermería comienza a aligerar su carga. Adilson Mendes progresa, si bien seguirá siendo baja. También Fomeyem, que forzó la quinta amarilla de su ciclo ante el Cádiz, mientras que tanto Bri como Vilarrasa continúan igualmente con sus respectivas recuperaciones. «Fomeyem vamos a ver cómo evoluciona, no sabemos si lo vamos a tener disponible antes de las navidades, todavía no está haciendo nada de campo. Vilarrasa no tiene fecha marcada. Está mucho mejor, ojalá que esté a la vuelta de navidades, que pueda participar un poco con el grupo», manifestó.

Finalizó repasando la situación anímica y deportiva de un nombre propio del plantel: Sergi Guardiola, que todavía no ha logrado estrenar su casillero goleador y cerca anduvo frente a los cadistas. «Le gustaría tener más minutos, para nosotros es muy importante. Vino con un rol muy claro, de ser uno de los capitanes, líderes, lo está ejerciendo. Cuando era titular, desde el campo; cuando no, desde el banquillo. Estoy deseando que haga un gol, sé que le va a dar tranquilidad. Está cerca de producirse ese momento. Está aportando muchísimo», apostilló.