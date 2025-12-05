El Córdoba CF tiene un 86% de posibilidades de puntuar este domingo en Leganés, según las estadísticas

Atendiendo a las estadísticas, el Córdoba CF tiene casi un 86% de posibilidades de puntuar, este domingo, en Leganés (16.15 horas). Es más, continuando con esos mismos cálculos de probabilidades, el conjunto blanquiverde dispone de más de un 57% de opciones de regresar a Córdoba con los tres puntos, de sumar una victoria que no consigue en el campo pepinero desde aquel gol salvador de Olivera (2003-04) que supuso la salvación cordobesista y la condena leganense a Segunda División B.

Dura derrota en un gran año

El Córdoba CF no consiguió ganar en Butarque ni siquiera en la última temporada en la que disputó las eliminatorias de ascenso a Primera División, en la 2015-16, cuando el equipo dirigido entonces por José Luis Oltra cayó en su primer viaje de la temporada (3-1) de forma estrepitosa, con grandes actuaciones de Syzmanowski, Borja Lázaro y Miramón. Aquel Leganés terminó consiguiendo su primer ascenso a Primera División en su historia y el Córdoba CF cayó en aquella eliminatoria con el Girona, en la que la ausencia de Florin Andone tuvo que ver -y no poco- en la caída blanquiverde.

Pedro Ríos y Florin Andone, tras un gol del Leganés en el encuentro en Butarque, el 29 de agosto del 2015. / LOF

Pero en esta ocasión las estadísticas y las sensaciones son favorables al Córdoba CF. Paco López fue destituido este jueves después de la larga crisis pepinera. Con un proyecto ideado para pelear el ascenso directo y alcanzar los ‘play off’ como mal menor, el de Silla deja al equipo con los mismos puntos que la zona de descenso (18) y a siete de la zona noble de la tabla. La derrota copera ante el Albacete hizo decidirse finalmente al consejo de administración del Leganés por el cambio e Ígor Oca, técnico el filial, se sentará el domingo frente al Córdoba CF.

Butarque es accesible

La clave de la mala situación del Leganés se centra, además, en sus actuaciones en Butarque, claramente, un estadio completamente abierto. El Leganés es el peor equipo local de Segunda División en lo que se lleva de temporada 2025-26. El seguidor pepinero sólo ha visto ganar a su equipo en una ocasión de siete comparecencias. Esa única victoria se produjo el pasado 19 de octubre, ante el Málaga (2-0), con goles de Diego Garcia y Millán para los locales. Antes de ese triunfo, el Leganés empató ante el Cádiz (1-1) y el Deportivo de La Coruña (2-2). Perdió ante Las Palmas (0-1) y el Castellón (0-1) y, tras ese único triunfo, volvió a doblar la rodilla ante el Burgos (1-2) y fue goleado por el Almería (0-3).

Un lance del encuentro entre el Leganés y el Málaga, esta temporada. / LALIGA

Por lo tanto, los números señalan que el Leganés, próximo equipo al que visitará el Córdoba CF, es el peor equipo local de Segunda División despues de sumar tan sólo cinco puntos de los 21 en disputa en Butarque, en donde seis de los siete equipos que se han enfrentado al conjunto madrileño han regresado con al menos un punto y cuatro de esos siete volvieron con los tres puntos. Y la mejor noticia para el Córdoba CF, por si no fuera suficiente con todo lo expuesto, es que el principal problema de este Leganés es ofensivo. Los pepineros han anotado en casa tan sólo seis goles en siete partidos, ya que en tres encuentros en Butarque no lograron marcar y en otros dos sólo consiguieron anotar un tanto. Y un último detalle: el Córdoba CF no pierde lejos del Bahrain Victorious Nuevo Arcangel desde hace tres meses. Exactamente, desde el 14 de septiembre, cuando cayó en Andorra. Por lo tanto, la perspectiva de este Córdoba CF en Leganés no se, ni mucho menos, mala. Sobre todo teniendo en cuenta que Butarque es un campo abierto.